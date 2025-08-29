快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

明年統籌稅款分配金額出爐 財政部：已於今日正式通知地方政府

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

新版財劃法今年3月21日經總統公布施行，財政部今（29）日發出新聞稿說明，已按新法規定的稅課收入劃分比例，並以明年度中央政府總預算案相關稅收推估，明年中央統籌分配稅款規模達8841億元，較今年的4676億元增加4165億元，大幅成長89%，其中，普通統籌稅款分配金額，經財政部依新法規定公式及分配指標完成設算，並保障獲配金額不低於今年度獲配數，並於今（29）日通知地方政府。

財政部表示，鑑於新版財劃法第16條之1所訂公式有無法全數分配、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉（鎮、市）之核計項目、指標及權重等爭議問題，經行政院於今年2月27日移請立法院覆議，希望能解決前述問題，惟立法院於今年3月12日仍作成決議維持原案。

針對上述爭議問題，財政部於今年8月15日邀集會商，其中序位分數定義與計分方式及鄉（鎮、市）分配公式的處理方式，已獲致共識。

至於普通統籌稅款90.5％分配本島直轄市及縣（市），以及2.5％分配離島的計算公式，其分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣（市）計算，致無法全數分配問題，地方政府雖有建議採行政解釋等作法，惟鑑於分配公式的分母，文義上已明確規定按全部直轄市及縣（市）計算，尚無法逾越法律文義範圍予以解釋逕予分配。

財政部進一步表示，依上開會議結論通盤研議處理方式後，於今年8月27日函頒「一百十五年度中央統籌分配稅款分配及撥付作業注意事項」作為執行依據。至於上述無法分配的數額，本質上仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍待完成修法程序後，始得進行分配。

稅收 財政部 財劃法

延伸閱讀

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

財劃法修正稅款增加…中市議員推營養午餐免費 市府：已補助14億元

衝刺AI！南韓提高明年預算支出8% 增幅四年最大

影／陸製啤酒市占率超越台啤 立委要求財政部積極作為

相關新聞

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

追加預算三讀砍59億 立院要求政院地方補助款立刻發

立法院院會今天三讀114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，最終減列59億263萬7千元，歲出改列819...

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣115年度估算可分配統籌分配稅款273億元，未料今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲...

普發現金「民進黨才有能力發4次」 劉和然批蘇巧慧雙標

民進黨立委蘇巧慧在社群媒體Threads發文「民進黨才有能力發4次錢」，引發討論。新北市副市長劉和然今天表示，蘇巧慧說法...

新版財劃法台東獲配193.3億元 縣府：尚未明確勿高興太早

新版財劃法3月21日公布施行，台東縣115年度估算可分配統籌分配稅款130億元，未料中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明...

明年統籌稅款分配金額出爐 財政部：已於今日正式通知地方政府

新版財劃法今年3月21日經總統公布施行，財政部今（29）日發出新聞稿說明，已按新法規定的稅課收入劃分比例，並以明年度中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。