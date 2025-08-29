快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

監委指中壢事件確有作票 促行政院詳盡調查

中央社／ 台北29日電

民國66年中壢事件是戒嚴時期首次發生疑似因選舉舞弊導致的群眾事件，監察委員范巽綠、林郁容今天透過新聞稿指出，經調查發現，該次選舉確有作票，且台灣警備總司令部等記載內容多處與事實不符等，請行政院督促所屬研議檢討全面且系統性的正式調查。

中壢事件距今48年，根據台灣省諮議會資料，民國66年，時任台灣省議員的許信良想參選桃園縣長，在無法取得國民黨提名下自行參選，遭開除黨籍。當年11月19日投開票時，桃園縣中壢市的第213號投開票所傳出作票舞弊事件，引發許信良支持者，1萬多名憤怒群眾包圍中壢警察分局，搗毀警車、焚燒警局，是為中壢事件；而最終，許信良共獲22萬票，遙遙領先對手9萬票，成功當選。

范巽綠、林郁容表示，中壢事件影響台灣民主發展甚鉅，為瞭解中壢事件始末，兩人經1年多的調查後發現，該次選舉確有作票，且台灣警備總司令部等相關檔案記載內容多處與事實不符，以及19歲青年江文國因「頭部貫穿傷」致死而未被揭露。

監察院教育及文化委員會近日已審查通過2人調查報告，范巽綠、林郁容今天透過新聞稿指出，中壢事件欠缺相關史料，真相難以釐清，除查閱國史館「中壢事件相關人物訪談錄」專書，調查過程也至國發會檔案管理局調取相關檔案72卷、共8050頁資料，並函請21個機關說明及檢送相關卷證資料，也諮詢相關學者、訪談受難者家屬及事件發生當時相關人員。

監委指出，經訪談許信良等人，發現警備總部等相關檔案記載內容，與實際情形顯有未符，包含國家安全局及警備總部誣指許信良準備汽油、要求關閉變電所、擬擴大變亂，及許信良胞弟指揮暴徒掀車等，皆為當事人否認，顯然政府預為未來抓人製造理由、羅織罪名、入人於罪，而此等侵害當事人人權的作法，應清楚詳細更正於檔案附註。

中壢事件當天，也發生由苗栗赴桃園工廠工作的19歲青年江文國死亡事件。監委說，江文國當天晚間因「頭部貫穿傷」昏迷5日後死亡，遺體迅速火化，死因無人追究，但是當天中壢分局前能擁槍者，軍警情特等潛伏人員可能性甚大，這侵害民眾生命的事實行為，實為威權統治時期違反自由民主憲政秩序的不法行為，政府至今未還江文國公道，顯有未當。

監委指出，中壢事件至今缺乏官方全面且系統性的正式調查，行政院應督促相關主管機關妥予研議，對於中壢事件完成詳細的調查研究，並透過不義遺址空間保存、歷史記憶重建與再利用的規劃，轉化成為全體民眾集體記憶及法治教育場所，並將中壢事件中國家不法侵害行為納入平復與賠償的範圍，協助受害者家屬依相關規定尋求侵害的賠償。

中壢 檔案 許信良

延伸閱讀

中壢4派出所所長履新 分局長林鼎泰：打造安穩生活圈

中壢機車竊案！男子光天化日下偷車 過程全都錄

遭徐巧芯指濫用公務車 田秋堇：不能沒證據空口說白話

曝監院又編308萬新車換舊車 民眾黨團：多愛坐公務車？

相關新聞

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

追加預算三讀砍59億 立院要求政院地方補助款立刻發

立法院院會今天三讀114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，最終減列59億263萬7千元，歲出改列819...

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣115年度估算可分配統籌分配稅款273億元，未料今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲...

普發現金「民進黨才有能力發4次」 劉和然批蘇巧慧雙標

民進黨立委蘇巧慧在社群媒體Threads發文「民進黨才有能力發4次錢」，引發討論。新北市副市長劉和然今天表示，蘇巧慧說法...

新版財劃法台東獲配193.3億元 縣府：尚未明確勿高興太早

新版財劃法3月21日公布施行，台東縣115年度估算可分配統籌分配稅款130億元，未料中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明...

明年統籌稅款分配金額出爐 財政部：已於今日正式通知地方政府

新版財劃法今年3月21日經總統公布施行，財政部今（29）日發出新聞稿說明，已按新法規定的稅課收入劃分比例，並以明年度中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。