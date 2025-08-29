快訊

砍文化部奉旨給飯 王鴻薇嗆「賣慘情勒」：4億媒宣費、2.8億追加全刪

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

立法院今天三讀通過行政院所提出的追加預算案，在野黨刪除媒體宣傳、文化補助等經費。國民黨立委王鴻薇說，文化部今年預算已經比去年足足多出19億，現在竟然又送追加預算2.8億來立法院，裝可憐賣慘想要情勒，另外最為人詬病的媒體宣傳費一直未獲改善，因此國內媒體宣傳費4億及文化部2.8億追加預算全刪。

立法院院會今天三讀114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，最終減列59億263萬7千元，歲出改列819億3873萬2千元，以原預算收支剩餘數予以彌平。

王鴻薇說，文化部今年的預算，經立法院刪減後約279億，與113年相比還是增加近20億。但現在竟然又送追加預算2.8億來立法院，裝可憐賣慘想要情勒，文化部從不檢討浮濫集中補助特定團體，只想以「文化」的大帽子來要錢。「這次，我們全刪。」

王鴻薇表示，文化部的奉旨給飯或是合法給飯，已經全民皆知。有罷免前出歌罵在野黨的大支、有狂開店狂倒店又狂拿文化部補助的青鳥書店，還有拿上億的零日攻擊等等。

王鴻薇強調，從來沒有要羞辱文化人，而是有太多人打著文化人的名號，吸納稅人的血，自甘淪為民進黨政府的側翼。拿著納稅錢，當政府的打手，這次大罷免毫不掩飾完全現形。

王鴻薇說明，在追加預算之前，文化部今年預算已經比去年足足多出19億，這19億還花不夠，還不滿足？另外最為人詬病的媒體宣傳費，長期以來集中於三立、民視等特定媒體一直未獲改善，且還在一一徹查，因此除了外交部的國際媒宣費，也全數刪除追加的4億元。納稅人的錢，會繼續看緊。

立法院今審查行政院提出的追加預算，國民黨立委王鴻薇說，預算已創新高，國內媒體宣傳費4億及文化部2.8億追加預算全刪。圖／取自王鴻薇臉書
立法院今審查行政院提出的追加預算，國民黨立委王鴻薇說，預算已創新高，國內媒體宣傳費4億及文化部2.8億追加預算全刪。圖／取自王鴻薇臉書

文化部 立法院 王鴻薇 追加預算

