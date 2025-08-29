立院「史上最長會期」散會！通過77項重大議案 卓榮泰前往致意

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立院「史上最長會期」散會，本次共召開27場院會，一共通過77項重大議案。記者歐芯萌／攝影
立法院會29日召開第11屆第3會期最後一次院會，此為立院史上最長會期，截至最後一場共召開27場院會。散會前，立法院長韓國瑜結語表示，本會期一共通過77項重大議案。行政院長卓榮泰特地前往立院議場致意，與幾位朝野立委溫馨合照，前後任政院秘書長龔明鑫、張惇涵也現身。

立法院會今討論事項，通過風災特別預算、韌性特別條例、貨物稅修法、今年度總預算追加預算、攬才專法修法、資安法修法等，一共六個三讀案件。

約莫17:00，本日所有三讀法案均已完成。隨後，韓國瑜在台上結語致詞表示，感謝所有黨團幹部、立法委員在會期內，雖然有不同理念，但透過黨團溝通協調，仍然能夠前進、推進，通過很多福國利民的重要議案。

韓國瑜指出，第11屆第3會期至8月31日止，截至今天一共通過77項重大議案，包括法律案41案、預決算案18案、覆議案4案、人事同意權1案、本院內規1案及其他議案12案。

韓國瑜提到，其中重中之重是通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」及特別預算案，在黨團幹部及全體委員不分黨派共同努力之下，迅速完成三讀，用以推動災區各項復原重建工作，深具意義。

韓國瑜最後呼籲，民主政治得來不易，相互尊重、減少惡意、保持理性、良善溝通，是保持民主政治重要元素，下星期就是第四會期，再次請朝野放下歧見，正視台灣所遇到國內外衝擊，共同尋找解方，一起攜手努力。

韓國瑜也說，特別感謝立院同仁、議事夥伴所有辛勞，以及政府各部會協力幫助工作同仁的共同努力，為國家、人民謀求最大福祉，再次感謝大家，「今天我們院會散會！」

韓國瑜致詞結束後，卓榮泰、張惇涵與政院發言人李慧芝等人步入議場，卓一行人紛紛向韓國瑜以及在場幾位朝野立委握手寒暄致意，最後一同進行溫馨大合照。

政院代表包括卓榮泰、張惇涵、李慧芝，以及主計長陳淑姿、經濟部長龔明鑫。立院代表包括韓國瑜、柯建銘、劉書彬、廖偉翔、廖先翔、鍾佳濱、陳培瑜、林月琴、郭昱晴、林楚茵等立委。

