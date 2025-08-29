快訊

政院追加預算三讀後 傅崐萁：立刻撥付補助款給各地方政府

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今三讀通過行政院提出之追加預算，當中包括被行政院刪除的地方補助款636億。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，行政院應於追加預算完成三讀後，立即撥付追加之一般性補助款給各地方政府，避免延宕施政推動。圖／取自傅崐萁臉書
立法院今三讀通過行政院提出之追加預算，當中包括被行政院刪除的地方補助款636億。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，行政院應於追加預算完成三讀後，立即撥付追加之一般性補助款給各地方政府，避免延宕施政推動。圖／取自傅崐萁臉書

立法院今天三讀通過行政院追加預算案，當中包括被行政院刪除的地方補助款636億。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，行政院應於追加預算完成三讀後，立即撥付追加之一般性補助款給各地方政府，避免延宕施政推動。

傅崐萁表示，報告鄉親好消息，他把全國各縣市的地方補助款討回來了。昨晚立法院挑燈夜戰5個半小時，直到今天凌晨1時20分，審查114年度中央政府總預自追加預算案，行政院強行剋扣的地方補助款636億，在他的強力要求下，追加預算三讀通過後，將會立即撥付給全國各縣市，鄉親的福利補助一刻不遲延，地方建設也可如期推動。

傅崐萁說，中央政府114年度獲得史上最高總預算近三兆元，法令也明訂中央法定支出一般性補助不得刪減，不料行政院仍統刪25%地方統籌分配款共636億元。迫使地方政府只有9個月的錢運用，追加的追加、放棄計畫的放棄計畫，幾乎讓地方政府陷入空轉，包括學校的營運、營養午餐、老人照護、育兒津貼、道路水利交通設施、災害救助或重建、各種文化的推展觀光等等皆延宕，對人民的影響極大。

傅崐萁指出，賴清德總統任台南市長時曾主張「中央不該集權又集錢」，行政院不應擴張解釋，對地方政府補額雖不變，卻企圖主導調整對各縣市政府補助金額，甚至還要將明年的一般性補助款改為「申請制」，根本違背賴前市長「中央不該集權又集錢」的主張。

傅崐萁強調，他在朝野協調會中直言：「中央把地方政府當肉票，政院636億地方補助款不打算給的話，還在這裡審什麼預算呢？」他當場提出一項主決議，明訂114年度中央政府總預算案追加預算案對各地方一般性補助不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即撥付追加之一般性補助款給各地方政府，避免延宕施政推動。

行政院 補助款 傅崐萁 追加預算

相關新聞

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

追加預算三讀砍59億 立院要求政院地方補助款立刻發

立法院院會今天三讀114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，最終減列59億263萬7千元，歲出改列819...

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣115年度估算可分配統籌分配稅款273億元，未料今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲...

砍文化部奉旨給飯 王鴻薇嗆「賣慘情勒」：4億媒宣費、2.8億追加全刪

立法院今天三讀通過行政院所提出的追加預算案，在野黨刪除媒體宣傳、文化補助等經費。國民黨立委王鴻薇說，文化部今年預算已經比...

立院「史上最長會期」散會！通過77項重大議案 卓榮泰前往致意

立法院會29日召開第11屆第3會期最後一次院會，此為立院史上最長會期，截至最後一場共召開27場院會。散會前，立法院長韓國...

政院追加預算三讀後 傅崐萁：立刻撥付補助款給各地方政府

立法院今天三讀通過行政院追加預算案，當中包括被行政院刪除的地方補助款636億。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，行政院應於追...

