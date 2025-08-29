政院追加預算三讀後 傅崐萁：立刻撥付補助款給各地方政府
立法院今天三讀通過行政院追加預算案，當中包括被行政院刪除的地方補助款636億。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，行政院應於追加預算完成三讀後，立即撥付追加之一般性補助款給各地方政府，避免延宕施政推動。
傅崐萁表示，報告鄉親好消息，他把全國各縣市的地方補助款討回來了。昨晚立法院挑燈夜戰5個半小時，直到今天凌晨1時20分，審查114年度中央政府總預自追加預算案，行政院強行剋扣的地方補助款636億，在他的強力要求下，追加預算三讀通過後，將會立即撥付給全國各縣市，鄉親的福利補助一刻不遲延，地方建設也可如期推動。
傅崐萁說，中央政府114年度獲得史上最高總預算近三兆元，法令也明訂中央法定支出一般性補助不得刪減，不料行政院仍統刪25%地方統籌分配款共636億元。迫使地方政府只有9個月的錢運用，追加的追加、放棄計畫的放棄計畫，幾乎讓地方政府陷入空轉，包括學校的營運、營養午餐、老人照護、育兒津貼、道路水利交通設施、災害救助或重建、各種文化的推展觀光等等皆延宕，對人民的影響極大。
傅崐萁指出，賴清德總統任台南市長時曾主張「中央不該集權又集錢」，行政院不應擴張解釋，對地方政府補額雖不變，卻企圖主導調整對各縣市政府補助金額，甚至還要將明年的一般性補助款改為「申請制」，根本違背賴前市長「中央不該集權又集錢」的主張。
傅崐萁強調，他在朝野協調會中直言：「中央把地方政府當肉票，政院636億地方補助款不打算給的話，還在這裡審什麼預算呢？」他當場提出一項主決議，明訂114年度中央政府總預算案追加預算案對各地方一般性補助不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即撥付追加之一般性補助款給各地方政府，避免延宕施政推動。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言