221天立法院史上最長會期落幕 卓榮泰議場致意

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）於立法院會結束後前往致意，並與民進黨團總召柯建銘（左）及立法院長韓國瑜（右）合影，一起向最長會期說再見。記者曾原信／攝影
立法院第11屆第3會期原訂於7月底休會，但7月18日藍白人數優勢表決，二度延長至8月31日，也創下史上最長開議221天紀錄，而今天隨著立法院院長韓國瑜敲槌宣布資通安全管理法修正草案三讀通過，史上最長的立法院第11屆第3會期也終於結束，行政院院長卓榮泰於會後進入議場與朝野立委合影，並與韓國瑜致意。

立法院第11屆第3會期今天結束，創下史上最長紀錄，行政院長卓榮泰（左）於會後前往議場致意，並與立法院長韓國瑜（右）握手。記者曾原信／攝影
隨著立法院長韓國瑜敲槌宣布資通安全管理法修正草案三讀通過，史上最長的立法院第11屆第3會期結束。記者曾原信／攝影
今年立法院第11屆第3會期今天正式結束，朝野立委以及立法院長韓國瑜（右六）與行政院長卓榮泰（中）一起合影，向最長會期說再見。記者曾原信／攝影
史上最長的立法院第11屆第3會期結束，因大罷免失利，被黨內聲音要求辭總召的柯建銘在會後走入議場。記者曾原信／攝影
