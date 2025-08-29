下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣115年度估算可分配統籌分配稅款273億元，未料今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲配246.5億元，短少27億元，將造成財政出現44億元巨大缺口，縣府錯愕不解，預估幼兒照顧津貼、學生營養午餐及冷氣電費、老人長青食堂等政策推動都將大受衝擊，雲林縣長張麗善痛批中央讓地方「吊鼎（斷炊）」。

8月25日主計總處邀集各縣市開會，告知因為稅收增加，統籌分配稅款的總財源會大幅增加至4165億元，雲林縣府以會議記錄估算，預估可獲得分配273億元，縣府今天下午3時30分突然接獲財政部發函，115年度獲配金額246億4875萬8千元，比預期核列短少約27億元。

同時間，各鄉鎮市公所也接獲財政部發函通知，深感錯愕與不解，全額補助的健保行政作業費砍半，不知如何是好，雲林縣府財政、主計雞飛狗跳，財政處長孫綿凰表示，她錯愕不解為何短少金額如此龐大，不知如何籌編明年預算，不知如何告知縣民現有的福利政策即將受到嚴重衝擊。

孫綿凰表示，因為中央已告知一般性補助款除了18.3億元社福支出仍維持外，其餘都會併在計畫型補助內，要求縣府各自提計畫向中央各部會申請補助，而且審查標準未明，會大幅提高縣市政府自籌款的比例，增加財務負擔，現在統籌分配稅款核定短缺金額龐大，無疑是雪上加霜，巧婦難為無米之炊。

孫綿凰說，雲林縣為農業縣，自主財源不足，每年稅收、規費約70億元，約有6成財源需仰賴中央挹注，115年度預算已籌編完成，目前中央統籌分配稅款只核定246.5億元，一般性跟計畫型補助款除社福18.3億元外，其餘財源不足，將造成預算無法編列，財政出現極大缺口，影響縣政推動。

其中，學生的營養午餐、學生每周一次鮮奶的政策、學校冷氣電費可能都會付不出來，首當其衝，另外，家長最在意的幼兒照顧津貼，及老人長青食堂、老人照護必將遭受嚴重衝擊，另外，學校的廳舍整修、醫療、衛生，交通疏運等重大民生議題跟公共建設的推動，都將因為財源出現重大缺口，造成社會秩序大亂。

雲林縣府表示，雲林縣預算籌編將近尾聲，準備提送議會審查，突接財政部核定統籌分配稅款與原先會議記錄預估金額落差27億元，財政出現重大缺口，勢必重回舉債的日子，縣府強烈呼籲中央，雲林縣民好不容易脫離舉債的生活，希望中央能將統籌分配稅款、一般性補助款核實撥付，以利縣政推動，照顧縣民。

雲林縣長張麗善在台北開會得知，激動大罵「這個中央政府實在很糟糕，集權又集錢」，這些錢都是百姓繳納的稅金，雲林縣民犧牲自己的健康，每年上繳700多億元國稅，多年來沒有獲得中央重視，好不容易財劃法通過，以為財政能夠舒緩，沒想到中央想方設法苛扣地方財源，這樣的政府到底怎麼了。

張麗善說，地方政府是第一線就近、就地照顧、服務民眾，柴米油鹽醬醋茶樣樣需要地方政府辦理，現在中央泯滅良心，沒有站在百姓立場思考，罔顧民眾需求，難道中央要讓地方政府「吊鼎（斷炊）」嗎？要讓百姓經濟陷困境都不用生活了嗎？

圖／本報資料照片

