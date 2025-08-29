海巡追加預算獲通過 管碧玲樂喊：通知船廠不必賒帳了

立法院今天三讀修正通過「韌性特別條例」部分條文，海洋委員會追加預算14億餘元，其中主要為編列予海巡署使用，原本主委管碧玲日前還擔憂海巡署沒有錢可以交船，特地前往船廠拜託讓海巡能賒帳，不過追加預算通過後，管碧玲今第一時間在臉書發文「請海巡署長通知船廠：不必賒帳了！」

管碧玲表示，今天下午立法院三讀追加預算，海洋委員會主管部分就追加14億9342萬元，其中14億641萬元為海巡署預算，因昨在立院已先獲得立法院長韓國瑜及藍綠白3黨團支持海巡預算，因此今天上午她主持主管會報時，就特別指示海巡署長張忠龍，請張通知2家造船廠「我們不必賒帳了」，已經驗收完畢的船可加速籌畫交船典禮，交船後依序辦理遠航訓練。

管碧玲8月初原本還曾在臉書發文「海巡已經陷入賒帳窘境」，指出因預算遭刪減，海巡署沒有錢付給造船業者，因此先在7月28日拜訪中信造船廠總經理韓育霖，請求中信造船廠體諒讓海巡能賒帳交船，8月4日又前往台船拜訪台船董事長黃正弘，同樣希望台船能夠讓海巡賒帳交船。

海巡署委託中信造船廠建造600噸安平級「蘇澳艦」、委託台船建造1000噸級巡防艦「花蓮艦」，原本支付給台船「花蓮艦」的尾款將短缺4757萬元，2000噸級遠洋巡護船也短缺3億210萬餘元，並短缺要支付給中信「蘇澳艦」的3億6885萬餘元。

