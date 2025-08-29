快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

海巡追加預算獲通過 管碧玲樂喊：通知船廠不必賒帳了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
海委會主委管碧玲（左）今天上午在主管會報上，指示副主委兼海巡署長張忠龍（右）通知2家造船廠。圖／翻攝自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲（左）今天上午在主管會報上，指示副主委兼海巡署長張忠龍（右）通知2家造船廠。圖／翻攝自管碧玲臉書

立法院今天三讀修正通過「韌性特別條例」部分條文，海洋委員會追加預算14億餘元，其中主要為編列予海巡署使用，原本主委管碧玲日前還擔憂海巡署沒有錢可以交船，特地前往船廠拜託讓海巡能賒帳，不過追加預算通過後，管碧玲今第一時間在臉書發文「請海巡署長通知船廠：不必賒帳了！」

管碧玲表示，今天下午立法院三讀追加預算，海洋委員會主管部分就追加14億9342萬元，其中14億641萬元為海巡署預算，因昨在立院已先獲得立法院長韓國瑜及藍綠白3黨團支持海巡預算，因此今天上午她主持主管會報時，就特別指示海巡署長張忠龍，請張通知2家造船廠「我們不必賒帳了」，已經驗收完畢的船可加速籌畫交船典禮，交船後依序辦理遠航訓練。

管碧玲8月初原本還曾在臉書發文「海巡已經陷入賒帳窘境」，指出因預算遭刪減，海巡署沒有錢付給造船業者，因此先在7月28日拜訪中信造船廠總經理韓育霖，請求中信造船廠體諒讓海巡能賒帳交船，8月4日又前往台船拜訪台船董事長黃正弘，同樣希望台船能夠讓海巡賒帳交船。

海巡署委託中信造船廠建造600噸安平級「蘇澳艦」、委託台船建造1000噸級巡防艦「花蓮艦」，原本支付給台船「花蓮艦」的尾款將短缺4757萬元，2000噸級遠洋巡護船也短缺3億210萬餘元，並短缺要支付給中信「蘇澳艦」的3億6885萬餘元。

海巡署 管碧玲 立法院

延伸閱讀

國防部追加預算案協商過關 同意追加9465萬餘元

海委會追加預算獲朝野支持 管碧玲感謝韓國瑜及藍綠白

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

台船董事長換人 成大副教授兼系主任陳政宏接任

相關新聞

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

追加預算三讀砍59億 立院要求政院地方補助款立刻發

立法院院會今天三讀114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，最終減列59億263萬7千元，歲出改列819...

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣115年度估算可分配統籌分配稅款273億元，未料今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲...

砍文化部奉旨給飯 王鴻薇嗆「賣慘情勒」：4億媒宣費、2.8億追加全刪

立法院今天三讀通過行政院所提出的追加預算案，在野黨刪除媒體宣傳、文化補助等經費。國民黨立委王鴻薇說，文化部今年預算已經比...

立院「史上最長會期」散會！通過77項重大議案 卓榮泰前往致意

立法院會29日召開第11屆第3會期最後一次院會，此為立院史上最長會期，截至最後一場共召開27場院會。散會前，立法院長韓國...

政院追加預算三讀後 傅崐萁：立刻撥付補助款給各地方政府

立法院今天三讀通過行政院追加預算案，當中包括被行政院刪除的地方補助款636億。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，行政院應於追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。