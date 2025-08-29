廢選罷法修法公投案合規 將查對提案人名冊

快訊

中央社／ 台北29日電

民間團體「人民作主志工團」針對立法院三讀修正通過的選罷法提出3項公投提案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定。中選會今天表示，公投提案經審議後皆合規，將分別函請戶政機關於15日內查對提案人名冊。

立法院會去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，條文已於今年2月生效。條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。「人民作主志工團」則針對新法提出3項公投提案。

3項全國性公民投票提案，包含陳天壽領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」聽證將在5月22日上午10時起舉行。

第二，張人仰領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」聽證將在5月22日下午2時起舉行。

第三，趙偉程領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」聽證將在5月20日下午2時起舉行。

中央選舉委員會今天舉行委員會議後發布新聞稿指出，3項全國性公民投票提案經審議後，均合於規定，將依公民投票法第5項規定，分別函請戶政機關於15日內查對提案人名冊。

根據公民投票法，提案人名冊經查對後，提案人數不足規定時，中選會應通知提案人的領銜人於30日內補提，且補提以1次為限，補提後仍不足規定人數或屆期不補提者，該提案應予駁回；而當提案經審核完成符合規定者，主管機關應通知提案人的領銜人於10日內向主管機關領取連署人名冊格式或電子連署系統認證碼，徵求連署；屆期未領取者，視為放棄連署。

