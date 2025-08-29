廢選罷法修法公投案合規 將查對提案人名冊
民間團體「人民作主志工團」針對立法院三讀修正通過的選罷法提出3項公投提案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定。中選會今天表示，公投提案經審議後皆合規，將分別函請戶政機關於15日內查對提案人名冊。
立法院會去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，條文已於今年2月生效。條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。「人民作主志工團」則針對新法提出3項公投提案。
3項全國性公民投票提案，包含陳天壽領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」聽證將在5月22日上午10時起舉行。
第二，張人仰領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」聽證將在5月22日下午2時起舉行。
第三，趙偉程領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」聽證將在5月20日下午2時起舉行。
中央選舉委員會今天舉行委員會議後發布新聞稿指出，3項全國性公民投票提案經審議後，均合於規定，將依公民投票法第5項規定，分別函請戶政機關於15日內查對提案人名冊。
根據公民投票法，提案人名冊經查對後，提案人數不足規定時，中選會應通知提案人的領銜人於30日內補提，且補提以1次為限，補提後仍不足規定人數或屆期不補提者，該提案應予駁回；而當提案經審核完成符合規定者，主管機關應通知提案人的領銜人於10日內向主管機關領取連署人名冊格式或電子連署系統認證碼，徵求連署；屆期未領取者，視為放棄連署。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言