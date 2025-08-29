柯文哲遭將滿搜索一周年 黃國昌明在總統官邸400公尺外辦「走讀」

民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索明天將滿一周年，黨主席黃國昌在網路宣布明天早上7點半，在捷運中正紀念堂5號出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，北市警方公布交通管制路線圖，指出捷運小南門站第3、4號出口及中正紀念堂站第7號出口將關閉，呼籲用路人配合。

集會遊行法並未明文規定人數門檻，但學理上以三人以上為集會遊行之「集體」行為的判斷標準，重點在於有「共同目的」和「一定意思表示」的群眾行為；民眾黨避開3人以上集體集會遊行，以「走讀」方式舉辦活動，因此不需申請路權。

據估算，愛國西路到總統官邸不到400公尺，距離總統府距離也僅900公尺，北市警方明天動員逾400名警力維安。

北市警方指出，台灣民眾黨將在8月30日早上7點起，在捷運中正紀念堂5號出口前集合並舉辦「司法改革公民走讀」活動，為了維護活動周邊交通秩序及重要官署維安考量，規劃交通疏導管制勤務。

8月29日21時至8月30日17時止，管制總統府周邊安全維護區，北起衡陽路以南，東至公園路以西，南沿愛國西路以北，西迄桃源街以東之區域；台北地檢周邊安全維護區，北起貴陽街以南，東至重慶南路以西，南沿愛國西路以北，西迄博愛路以東之區域。

北起愛國西路一線以南，東至羅斯福路一線以西，南沿南海路一線以北，西迄博愛路一線以東；屆時捷運小南門站第3、4號出口及中正紀念堂站第7號出口配合活動關閉。

為維護總統官邸等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街等路段，並架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

如現場群眾無預警移轉至中正紀念堂周邊道路，將擴大交管範圍，包括中山南路、公園路、凱達格蘭大道、貴陽街、愛國東西路、仁愛路及信義路等路段。

警方呼籲參與活動的民眾不得有違法、違序行為，避免危害交通秩序與重要官署駐地安全，否則警方將依相關法令處置，另請配合員警現場執勤作為，共同維護交通順暢與活動安全。

北市警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝 民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索明天將滿一周年，黨主席黃國昌宣布明天在捷運中正紀念堂5號出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動。記者翁至成／翻攝 北市警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

