柯文哲遭將滿搜索一周年 黃國昌明在總統官邸400公尺外辦「走讀」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（圖）。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索明天將滿一周年，黨主席黃國昌在網路宣布明天早上7點半，在捷運中正紀念堂5號出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，北市警方公布交通管制路線圖，指出捷運小南門站第3、4號出口及中正紀念堂站第7號出口將關閉，呼籲用路人配合。

集會遊行法並未明文規定人數門檻，但學理上以三人以上為集會遊行之「集體」行為的判斷標準，重點在於有「共同目的」和「一定意思表示」的群眾行為；民眾黨避開3人以上集體集會遊行，以「走讀」方式舉辦活動，因此不需申請路權。

據估算，愛國西路到總統官邸不到400公尺，距離總統府距離也僅900公尺，北市警方明天動員逾400名警力維安。

北市警方指出，台灣民眾黨將在8月30日早上7點起，在捷運中正紀念堂5號出口前集合並舉辦「司法改革公民走讀」活動，為了維護活動周邊交通秩序及重要官署維安考量，規劃交通疏導管制勤務。

8月29日21時至8月30日17時止，管制總統府周邊安全維護區，北起衡陽路以南，東至公園路以西，南沿愛國西路以北，西迄桃源街以東之區域；台北地檢周邊安全維護區，北起貴陽街以南，東至重慶南路以西，南沿愛國西路以北，西迄博愛路以東之區域。

北起愛國西路一線以南，東至羅斯福路一線以西，南沿南海路一線以北，西迄博愛路一線以東；屆時捷運小南門站第3、4號出口及中正紀念堂站第7號出口配合活動關閉。

為維護總統官邸等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街等路段，並架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

如現場群眾無預警移轉至中正紀念堂周邊道路，將擴大交管範圍，包括中山南路、公園路、凱達格蘭大道、貴陽街、愛國東西路、仁愛路及信義路等路段。

警方呼籲參與活動的民眾不得有違法、違序行為，避免危害交通秩序與重要官署駐地安全，否則警方將依相關法令處置，另請配合員警現場執勤作為，共同維護交通順暢與活動安全。

北市警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索明天將滿一周年，黨主席黃國昌宣布明天在捷運中正紀念堂5號出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動。記者翁至成／翻攝
北市警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
相關新聞

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

追加預算三讀砍59億 立院要求政院地方補助款立刻發

立法院院會今天三讀114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，最終減列59億263萬7千元，歲出改列819...

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣115年度估算可分配統籌分配稅款273億元，未料今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲...

砍文化部奉旨給飯 王鴻薇嗆「賣慘情勒」：4億媒宣費、2.8億追加全刪

立法院今天三讀通過行政院所提出的追加預算案，在野黨刪除媒體宣傳、文化補助等經費。國民黨立委王鴻薇說，文化部今年預算已經比...

立院「史上最長會期」散會！通過77項重大議案 卓榮泰前往致意

立法院會29日召開第11屆第3會期最後一次院會，此為立院史上最長會期，截至最後一場共召開27場院會。散會前，立法院長韓國...

政院追加預算三讀後 傅崐萁：立刻撥付補助款給各地方政府

立法院今天三讀通過行政院追加預算案，當中包括被行政院刪除的地方補助款636億。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，行政院應於追...

