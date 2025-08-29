中選會公告 核三重啟公投不通過7藍委罷免案均否決

中央選舉委員會今天舉行委員會議，審查第11屆立法委員罷免案7案投票結果，罷免案投票結果均為否決；另外重啟核三公投案投票結果經審議，有效同意票未達投票權人總額1/4以上，投票結果為不通過。

全國性公民投票案第21案與7位立委罷免案在8月23日投開票，中央選舉委員會今天舉行委員會議後透過新聞稿指出，立委罷免案部分，包含新北市第11選區羅明才、新竹縣第2選區林思銘、台中市第2選區顏寬恒、台中市第3選區楊瓊瓔、台中市第8選區江啟臣、南投縣第1選區馬文君，以及南投縣第2選區游顥等罷免案有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，罷免案投票結果均為否決。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人的任期內，不得對其再提議罷免。

另外，由立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，公投案投票權人總數為2000萬2091人，投票人數為590萬6370人，有效票數為585萬3125票，其中同意票數為434萬1432票，不同意票數為151萬1693票，有效同意票數占投票權人總數比率為21.7%。

中選會說，公投有效同意票數多於不同意票，但有效同意票未達投票權人總額1/4以上，投票結果為不通過。

