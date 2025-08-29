快訊

柯文哲、民眾黨遭搜索明周年上街 黃國昌：不希望賴清德拉拒馬蛇籠

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左四）宣布，號召群眾於8月30日「走讀」活動，提出司法改革訴求。記者陳正興／攝影
民眾黨主席黃國昌（左四）宣布，號召群眾於8月30日「走讀」活動，提出司法改革訴求。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押，現任黨主席黃國昌說，明是柯住家、中央黨部遭搜索滿周年，明天上午7時30分將在中正紀念堂集合，辦走讀活動。黃國昌說，之前依法申請路權遭駁回，不希望賴清德總統明下令國安特勤加上警察，拉起拒馬蛇籠，剝奪人民權利。

民眾黨今開「恐怖司法 清洗筆錄」記者會，黃國昌指出，明天上午7時30分是台灣史上在野黨中央黨部跟黨主席被同步搜索、黨主席更被帶走，台灣司法史上恥辱的一天，明將進行走讀活動，訴求「終結政治追殺，找回國家正義」，吹響下個階段全民號召參與司法改革的行列。

至於原本民眾黨希望以集會遊行方式，但改成走讀，兩者差異為何？黃國昌回應，之前依法申請路權，本來獲准後來又被駁回，過去民進黨說要把街頭還給人民，如今卻是場大笑話，前總統蔡英文、現任總統賴清德都說要把街頭還給台灣人民，現在呢？這根本是場笑話，因此才選擇用走讀的方式，「這不是集會也不是遊行。」

黃國昌指出，現在台灣社會很多地方都在辦走讀，大稻埕也有很多走讀活動，他們要透過這方式，清楚讓所有參與活動的人知道，台灣司法出現什麼問題，未來要如何共同推動司法改革。

黃國昌認為，本來應該是民主的台灣，為什麼現在又被威權幽靈盤據？明天上午不希望賴清德下令國安特勤加上警察，拉起拒馬蛇籠，連公民和平走讀的權利都要剝奪，明天會是非常和平理性的走讀活動，希望執政者別因想違法剝奪公民的基本權，而引發進一步不必要的衝突。

