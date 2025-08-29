日英防長重申台海和平 賴總統發文致謝共維區域安全

英日防長日前在防務會議重申台海和平重要性，總統賴清德今天在社群媒體以英文發文致謝，並強調致力與國際夥伴提升嚇阻力，共同維持區域安全。

日本防衛大臣中谷元與英國國防大臣希利（John Healey）28日在東京舉行雙邊會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，對世界的繁榮極為重要，並強烈反對以武力或脅迫試圖片面改變現狀的做法。

賴總統今天於社群平台X發文表示，感謝英國與日本於防務會議重申台海和平穩定的重要性，台灣感謝支持，並向來致力與國際夥伴提升嚇阻力，共同維持區域安全。

