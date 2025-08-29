影／民眾黨明將上街「走讀」 提出司法改革4大訴求
民眾黨中央黨部及前黨主席柯文哲的家遭檢調搜索，將滿一年。民眾黨下午立法院黨團辦公室舉行記者會，黨主席黃國昌宣布，將舉辦「司法改革，全民走讀」活動，號召群眾於8月30日早上7時30分出發進行「走讀」。當天民眾黨將對目前司法提出的4項具體改革訴求。
黃國昌表示，去年8月30日清晨發生的事情，不僅是在他的心里，而是在所有民眾黨黨公職中都不會被忘記，「我要讓他在台灣司法改革的歷史上，也永遠不會被忘記，有一天我一定會努力推動，8月30日成為台灣司法改革的日子。」黃國昌也指出在台北市前副市長彭振聲的勘驗光碟內，剛榮升新北地檢署主任檢察官的林俊言，竟多次公然違反「刑事訴訟法」規定，假借「善意交談」之名， 行偵訊洗筆錄、威逼被告之實，8月28日台北地方法院勘驗光碟，竟發現去年9月3日，林俊言檢察官直衝台北看守所訊問彭振聲，內容卻未記載在筆錄中，而錄影錄音中斷1小時13分鐘後，彭振聲離奇認罪等種種不合理的情狀。
