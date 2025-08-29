【重磅快評】不告吳子嘉 公布鄭麗君照片能證明什麼？

美麗島電子報董事長吳子嘉質疑行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員，行政院認為非同小可，今天清晨公布鄭與美國商務部長盧特尼克等官員同框照片，「強烈譴責造謠行徑」；對照鄭麗君本月11日遲來的關稅談判記者會，行政院這次反應快多了，但還是有「訊息量太少」的問題。

吳子嘉前天在網路節目中指鄭麗君2度赴美進行關稅談判，對象是美國商務部長，「面都沒有見到，美國人不見她」，最後是在旅館裡面訊視會議。行政院一反過去對關稅談判議題的隱晦，行政院發言人馬上反擊，指鄭不只見到了盧特尼克，而且是在美國貿易代表葛里爾陪同下到商務部開會，吳所言非事實。

看到行政院明快反擊，有綠媒如獲至寶，煞有介事量測位於華盛頓特區西北區憲法大道1401號赫伯特.C.胡佛大樓的盧特尼克辦公室和美國白宮的距離僅約5公里，大讚鄭能夠在美國部長級官員帶領下在華盛頓特區走動，在近半世紀來應是首位受此待遇的行政院副院長。

行政院今晨再加碼公布鄭麗君與盧特尼克等官員合影照片，指我方自與美展開談判迄今，已舉行4輪實體會議，皆在美國貿易代表署舉行，每次都從上午9時開始，常常討論到晚上，討論議題包括關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全、商業機會等，強烈譴責吳子嘉造謠。

行政院加大力度打吳子嘉，但也僅止於「強烈譴責造謠行徑」，但卻不說是否提告，未免讓人納悶，不是「有圖有真相」嗎？既已提出鄭麗君與盧特尼克等官員同框照片，怎不趁勝追擊，讓吳子嘉今後安靜一點？

更何況民進黨告吳子嘉已不是第一次，最近一次就是政委陳時中不滿吳子嘉指政府採購疫苗涉貪並提告求償1000萬元，一審判決吳應賠300萬元，二審改判賠200萬元，這次不提告，連造謠也不追究，實在有點反常，難道另有隱情？

行政院一大早公布鄭麗君與盧特尼克等人同框照片，一定程度證明鄭麗君赴美談判並非在旅館訊視會議；但是從照片互動、場景看來，其實拜會的成份多於會議談判；如鄭麗君所言，雙方談判內容不能說，但總能放幾張會議室的談判照片吧？難道這也是機密？

更大的問題是，行政院刻意清晨公布照片的目的是向國人說明台美經貿工作小組多次與美官員舉行實體會議進行談判。但以結果論，民進黨政府繳出的談判成績單根本是滿江紅，不僅20%關稅高於日韓，而且還要疊加，直到被指躲在旅館視訊，才拿出不知道是那一天和盧特尼克同框的照片，到底能證明什麼？

反觀八月初日本得知關稅疊加後馬上大動作與美方交涉，最後談到疊加豁免，民進黨政府卻如一旁看戲；後來鄭麗君開了一場冗長記者會，重點似乎只有談判仍在進行，目標就是持續爭取更好稅率，與半導體232條款一併磋商，不要疊加，訊息量實在少得可憐。

閣揆卓榮泰宣示給鄭麗君一張空白假單，都過了快十天，期間還爆出美方想入股台積電，僅經濟部長說將向台積電了解狀況，另有政院人士說政府始終以守護國家利益、產業利益為最大考量，根本不知所云，最後還是台積電董事長魏哲家出來說話安定人心。坦白說，民進黨政府辦事，還真是沒讓人放心過一天。

商品推薦