立院三讀追加預算 須立即撥給地方補助636億元

立法院會29日三讀通過中央政府總預算追加預算案，將依照決議，立即撥付一般性補助款636億554萬6千元給各地方政府。追加預算案原列878億4,136萬9千元，審議結果減列59億263萬7千元，歲出改列819億3,873萬2千元，以原預算收支賸餘彌平。

立法院28日晚間挑燈夜戰五個半小時，直到29日凌晨1：20，審查2025年中央政府總預自追加預算案，行政院強行剋扣的地方補助款636億，在國民黨團強力要求下，追加預算三讀通過後，將會立即撥付給全國各縣市，讓地方建設可如期推動。

三讀條文明定，直轄市及縣市政府原列636億554萬7千元，減列1千元，改列為636億554萬6千元。另通過一項主決議，今年度追加預算案對各地方一般性補助不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加之一般性補助款撥付各地方政府，避免延宕施政推動。

總統府主管原列3,324萬6千元，減列1,500萬元，改列為1,824萬6千元；中選會及所屬減列第2目「選舉業務」15億4,324萬2千元；司法院原列785萬1千元，減列第1目「一般行政」項下「媒體政策及業務宣導費」627萬5千元，改列為157萬6千元；外交部主管原列21億1,000萬8千元，減列15億5,000萬元，改列為5億6,000萬8千元。

國防部原列8,661萬5千元，減列第2目「國防政策規劃與督導」項下「捐助財團法人國防安全研究院」500萬元，減列第3目「國家軍事博物館」3,000萬元，共計減列3,500萬元，改列為5,161萬5千元。法務部主管原列4,601萬1千元，減列2,600萬元，改列為2,001萬1千元。

教育部主管原列5,117萬9千元，減列「媒體政策及業務宣導費」3,320萬2千元，改列為1,797萬7千元。勞動部原列2,314萬2千元，減列128萬9千元，改列為2,185萬3千元。

衛福部主管原列4億1,595萬5千元，減列1億1,163萬5千元，改列為3億432萬元。環境部原列3,890萬8千元，減列250萬元，改列為3,640萬8千元。

文化部預算的部分，院版提出追加補助費、國內外旅費及特別費等，共計2億8,085萬8千元，全數遭在野黨表決刪除。另民眾黨立委林國成提出主決議，要求文化部就相關補助經費是否涉及不當政治性活動酬庸、圖利特定政治立場創作人及違反行政中立等情形，向教育文化委員會提出專案報告，獲得國民黨支持通過。

韓國瑜最終宣告，114年度中央政府總預算追加預算案，歲出部分原列878億4,136萬9千元，審議結果減列59億263萬7千元，歲出改列819億3,873萬2千元。審議通過後，由行政院主計總處依照各款項目分別調整減列。

