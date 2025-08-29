快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

聽新聞
0:00 / 0:00

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右）與參議員費雪（Deb Fischer）（左）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場，並在大廳發表簡短談話。記者林伯東／攝影
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右）與參議員費雪（Deb Fischer）（左）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場，並在大廳發表簡短談話。記者林伯東／攝影

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，威克爾在機場表示，很榮幸來到台灣，目前正是第二次世界大戰以來最險峻的威脅環境，美台持續的合作至關重要。

威克爾及費雪搭乘美國空軍行政專機，於今天中午自馬尼拉飛抵松山機場，兩人在機場發表簡短談話。威克爾表示，台灣是美國在印太地區最可靠的夥伴之一。在他看來，目前正處於第二次世界大戰以來最險峻的威脅環境當中，美台持續的合作至關重要。

威克爾指出，訪問團來這裡是為了與台灣的盟友和朋友討論正在採取哪些措施來增進世界和平，也就是美國已故總統雷根所說的那種透過實力實現的和平。

威克爾表示，訪問團此行是為了再次強調美國與台灣數十年來的夥伴關係和安全友好協議。美國國會在過去的兩部「國防授權法案」中都再次強調了這一點，今年的「國防授權法案」也將再次增加這些條款。該法案將於下週二提交參議院審議。這是參議院復會後的首要議程。他很高興來到這裡，期待著重要的討論。

費雪則表示，在全球動盪時期抵達台灣，繼續與台灣政府和官員會面，討論該地區的安全、機會和發展，可說意義重大。她期待著舉行一系列會談，並能夠討論該地區的態勢。

美國在台協會AIT也在臉書公布圖文，AIT表示，威克爾及費雪於8月29日至30日率團訪問台灣。此訪問行程為參議員出訪印太地區的一環。此國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT指出，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

AIT 美台 美國在台協會 國防授權法案

延伸閱讀

睽違9年美參議院軍委會主席訪台 下午拜會賴總統

美參議院軍委會主席率團訪台 下午將拜會賴清德總統

重量級訪團抵台 美聯邦參議院軍委會「以行動挺台」

NBA／傳勇士詢問鵜鶘主力前鋒遭打槍 有意布格登、馬丁

相關新聞

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

睽違9年美參議院軍委會主席訪台 下午拜會賴總統

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

一般性補助爭議延燒 陳其邁：不能拿走一塊肥肉其他也要搶

一般性補助款爭議延燒，主計總處將分配方式由公式計算改為各部會審查，引發「黑箱作業」疑慮。台北市長蔣萬安批評補助款已淪為肉...

文化部公布藝人親中調查報告 李遠喊話：請記得「我們台灣」

針對多名赴中發展的台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，文化部近日完成行政調查，部長李遠今（29）日親自發表公開信。李...

600億災後重建特別預算助災民 立院朝野今三讀通過

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」獲一致共識，僅經濟部編列2筆電力系統...

鍾小平爆料「小英男孩」擁北市3房產市價破億 鄭亦麟弟疑為白手套

被增為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑收賄百萬，遭台北地檢羈押。國民黨北市議員鍾小平今拿出建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。