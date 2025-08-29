美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，威克爾在機場表示，很榮幸來到台灣，目前正是第二次世界大戰以來最險峻的威脅環境，美台持續的合作至關重要。

威克爾及費雪搭乘美國空軍行政專機，於今天中午自馬尼拉飛抵松山機場，兩人在機場發表簡短談話。威克爾表示，台灣是美國在印太地區最可靠的夥伴之一。在他看來，目前正處於第二次世界大戰以來最險峻的威脅環境當中，美台持續的合作至關重要。

威克爾指出，訪問團來這裡是為了與台灣的盟友和朋友討論正在採取哪些措施來增進世界和平，也就是美國已故總統雷根所說的那種透過實力實現的和平。

威克爾表示，訪問團此行是為了再次強調美國與台灣數十年來的夥伴關係和安全友好協議。美國國會在過去的兩部「國防授權法案」中都再次強調了這一點，今年的「國防授權法案」也將再次增加這些條款。該法案將於下週二提交參議院審議。這是參議院復會後的首要議程。他很高興來到這裡，期待著重要的討論。

費雪則表示，在全球動盪時期抵達台灣，繼續與台灣政府和官員會面，討論該地區的安全、機會和發展，可說意義重大。她期待著舉行一系列會談，並能夠討論該地區的態勢。

美國在台協會AIT也在臉書公布圖文，AIT表示，威克爾及費雪於8月29日至30日率團訪問台灣。此訪問行程為參議員出訪印太地區的一環。此國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT指出，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

