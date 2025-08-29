扛黨團書記長卻遇大罷免 王鴻薇卸任有感：等於念研究所出來

立法院本會期將結束，迎來新會期，國民黨立院黨團書記長王鴻薇將卸下書記長一職。她今日受訪，自述心情輕鬆，面臨罷免壓力大。對於國民黨立委林沛祥新會期擔任首席副書記長，她認為林認真負責，沒有問題，她也會從旁協助。

國民黨團今日中午舉行首席副書記長選舉，登記參選者僅林沛祥，於國民黨秘書長黃健庭的主持下，全場鼓掌通過，林沛祥新會期將任首席副書記長一職。至於原黨團首席副書記長羅智強在下會期則成為黨團書記長。

王鴻薇將卸任黨團書記長，她自述心情，說走路感覺輕鬆很多，有較多笑容，因此會期是史無前例的大罷免會期，她本身也是被罷免的立委之一，又擔任書記長，壓力非常大。大罷免期間造謠滿天飛，通過的任何法案都可能被大作文章，所以在此會期裡，選擇優先法案的內容，或如何計算進度，都要很多沙盤推演。

王鴻薇說，另外也通過非常多重大民生法案，麻煩所有黨籍立委來甲動也很多，所以她也必須計算，大家一方面忙著反罷免的地方行程，另一方面要兼顧立法院重大民生法案的通過。每次要過什麼法案，時間怎麼拿捏，每次天人交戰。她很滿意的是，這會期就是民生會期，民生為主，通過多個重大民生法案，包括勞工增加「4+1」假日、普發現金1萬元、現役軍人加薪、虐兒致死最重處死刑、提高退休警消所得替代率。

王鴻薇表示，會期尾端時，因丹娜絲颱風的關係，也推動災後重建條例，通過災後重建特別預算，這會期成果豐碩，也成功讓大家團結，度過大罷免，一個立委都沒少。

王鴻薇說她過去對每次院會表決，有時對議程不是掌握得很清楚，但經過擔任首席副書記長、書記長，至少對議事規則、議程的拿捏和了解，也精進不少，這應該等於是念研究所出來了。未來會回到崗位上，繼續做法案跟預算強力監督。

王鴻薇也說，林沛祥認真負責，她認為沒有問題，也會從旁協助。她要特別感謝國民黨立委王育敏，她本身也是被罷免的立委，有時真的很難兼顧，除了立法院會外，還有很多協調會，她根本沒有時間兼顧，王育敏這段時間都當她的分身，幫她開協調會，分擔些工作。另外也很感謝非常多位黨團副書記長，還有很多的不分區立委來協助、共同舉行記者會，讓區域藍委有多點時間回去經營選區，她非常感謝。

