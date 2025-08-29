快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

聽新聞
0:00 / 0:00

扛黨團書記長卻遇大罷免 王鴻薇卸任有感：等於念研究所出來

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院本會期將結束，迎來新會期，國民黨立院黨團書記長王鴻薇將卸下書記長一職。她今日受訪，自述心情輕鬆，面臨罷免壓力大。對於國民黨立委林沛祥新會期擔任首席副書記長，她認為林認真負責，沒有問題，她也會從旁協助。記者屈彥辰／攝影
立法院本會期將結束，迎來新會期，國民黨立院黨團書記長王鴻薇將卸下書記長一職。她今日受訪，自述心情輕鬆，面臨罷免壓力大。對於國民黨立委林沛祥新會期擔任首席副書記長，她認為林認真負責，沒有問題，她也會從旁協助。記者屈彥辰／攝影

立法院本會期將結束，迎來新會期，國民黨立院黨團書記長王鴻薇將卸下書記長一職。她今日受訪，自述心情輕鬆，面臨罷免壓力大。對於國民黨立委林沛祥新會期擔任首席副書記長，她認為林認真負責，沒有問題，她也會從旁協助。

國民黨團今日中午舉行首席副書記長選舉，登記參選者僅林沛祥，於國民黨秘書長黃健庭的主持下，全場鼓掌通過，林沛祥新會期將任首席副書記長一職。至於原黨團首席副書記長羅智強在下會期則成為黨團書記長。

王鴻薇將卸任黨團書記長，她自述心情，說走路感覺輕鬆很多，有較多笑容，因此會期是史無前例的大罷免會期，她本身也是被罷免的立委之一，又擔任書記長，壓力非常大。大罷免期間造謠滿天飛，通過的任何法案都可能被大作文章，所以在此會期裡，選擇優先法案的內容，或如何計算進度，都要很多沙盤推演。

王鴻薇說，另外也通過非常多重大民生法案，麻煩所有黨籍立委來甲動也很多，所以她也必須計算，大家一方面忙著反罷免的地方行程，另一方面要兼顧立法院重大民生法案的通過。每次要過什麼法案，時間怎麼拿捏，每次天人交戰。她很滿意的是，這會期就是民生會期，民生為主，通過多個重大民生法案，包括勞工增加「4+1」假日、普發現金1萬元、現役軍人加薪、虐兒致死最重處死刑、提高退休警消所得替代率。

王鴻薇表示，會期尾端時，因丹娜絲颱風的關係，也推動災後重建條例，通過災後重建特別預算，這會期成果豐碩，也成功讓大家團結，度過大罷免，一個立委都沒少。

王鴻薇說她過去對每次院會表決，有時對議程不是掌握得很清楚，但經過擔任首席副書記長、書記長，至少對議事規則、議程的拿捏和了解，也精進不少，這應該等於是念研究所出來了。未來會回到崗位上，繼續做法案跟預算強力監督。

王鴻薇也說，林沛祥認真負責，她認為沒有問題，也會從旁協助。她要特別感謝國民黨立委王育敏，她本身也是被罷免的立委，有時真的很難兼顧，除了立法院會外，還有很多協調會，她根本沒有時間兼顧，王育敏這段時間都當她的分身，幫她開協調會，分擔些工作。另外也很感謝非常多位黨團副書記長，還有很多的不分區立委來協助、共同舉行記者會，讓區域藍委有多點時間回去經營選區，她非常感謝。

法案 大罷免 王鴻薇

延伸閱讀

影／國民黨立委鼓掌通過 林沛祥出任下任首席副書記長

國民黨立院黨鞭換血 羅智強接書記長、林沛祥任首副

綠議員串連籲正視危機 王鴻薇：剩賴清德自己還死不悔改

賴清德表態綠黨團改選 王鴻薇：皇上下聖旨要老柯自盡

相關新聞

睽違9年美參議院軍委會主席訪台 下午拜會賴總統

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

一般性補助爭議延燒 陳其邁：不能拿走一塊肥肉其他也要搶

一般性補助款爭議延燒，主計總處將分配方式由公式計算改為各部會審查，引發「黑箱作業」疑慮。台北市長蔣萬安批評補助款已淪為肉...

文化部公布藝人親中調查報告 李遠喊話：請記得「我們台灣」

針對多名赴中發展的台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，文化部近日完成行政調查，部長李遠今（29）日親自發表公開信。李...

600億災後重建特別預算助災民 立院朝野今三讀通過

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」獲一致共識，僅經濟部編列2筆電力系統...

鍾小平爆料「小英男孩」擁北市3房產市價破億 鄭亦麟弟疑為白手套

被增為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑收賄百萬，遭台北地檢羈押。國民黨北市議員鍾小平今拿出建...

扛黨團書記長卻遇大罷免 王鴻薇卸任有感：等於念研究所出來

立法院本會期將結束，迎來新會期，國民黨立院黨團書記長王鴻薇將卸下書記長一職。她今日受訪，自述心情輕鬆，面臨罷免壓力大。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。