影／國民黨立委鼓掌通過 林沛祥出任下任首席副書記長
國民黨立法院黨團中午在立法院會議室，舉行首席副書記長選舉。會議由國民黨秘書長黃健庭出席主持會議，黃健庭致詞時表示，今天到立法院看到很多笑容這些都是大家努力而來的，盡管大罷免過程大家承受很多壓力，與漫天而來令人難以承受的謊言，但最後看到台灣選民是有智慧，能夠分辨是非，而人民給我們的期待就是扮演好在野黨的角色，做好監督政府的角色。隨後在黃健庭建議下，眾人鼓掌通過，由立委林沛祥接任首席副書記長。
