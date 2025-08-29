影／國民黨立委鼓掌通過 林沛祥出任下任首席副書記長

快訊

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
國民黨立法院黨團中午舉行首席副書記長選舉會議，主持會議的國民黨秘書長黃健庭（右二）建議下，眾人鼓掌通過由立委林沛祥（左一）出任下屆的首席副書記長。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團中午舉行首席副書記長選舉會議，主持會議的國民黨秘書長黃健庭（右二）建議下，眾人鼓掌通過由立委林沛祥（左一）出任下屆的首席副書記長。記者陳正興／攝影

國民黨立法院黨團中午在立法院會議室，舉行首席副書記長選舉。會議由國民黨秘書長黃健庭出席主持會議，黃健庭致詞時表示，今天到立法院看到很多笑容這些都是大家努力而來的，盡管大罷免過程大家承受很多壓力，與漫天而來令人難以承受的謊言，但最後看到台灣選民是有智慧，能夠分辨是非，而人民給我們的期待就是扮演好在野黨的角色，做好監督政府的角色。隨後在黃健庭建議下，眾人鼓掌通過，由立委林沛祥接任首席副書記長。

國民黨立法院黨團中午舉行首席副書記長選舉會議，主持會議的國民黨秘書長黃健庭（中）建議下，黨團總召傅崐萁（後左二）、將卸任的黨團書記長王鴻薇（後右二）、即將接任的黨團書記長羅智強（後右一）等人鼓掌通過，由立委林沛祥（左一）出任下屆的首席副書記長。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團中午舉行首席副書記長選舉會議，主持會議的國民黨秘書長黃健庭（中）建議下，黨團總召傅崐萁（後左二）、將卸任的黨團書記長王鴻薇（後右二）、即將接任的黨團書記長羅智強（後右一）等人鼓掌通過，由立委林沛祥（左一）出任下屆的首席副書記長。記者陳正興／攝影

