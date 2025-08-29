國民黨立院黨鞭換血 羅智強接書記長、林沛祥任首副

國民黨立院黨團今日中午舉行首席副書記長選舉，登記參選者僅國民黨立委林沛祥，於國民黨秘書長黃健庭的主持下，全場鼓掌通過，林沛祥新會期將任首席副書記長一職。至於原黨團首席副書記長羅智強在下會期則成為黨團書記長。

立法院本會期即將結束，將迎來新會期，國民黨團幹部將有新換血。黃健庭循例，以黨秘書長身分，赴立法院主持黨團首席副書記長選舉。

黃健庭說，每次藉主持黨團選舉，可以跟大家好好聚聚，今天來看到很多笑容，這是大家數月辛苦換來的，要對各位挺過這一戰表達敬意。儘管過程中，大家承受很多壓力，特別是滿天而來的謊言最難受，但看到台灣人民的智慧，多數選民能夠分辨是非，民眾期待就是繼續在立院扮演好在野黨的監督角色，經過這一戰，支持者非常振奮，許多沒有看到國民黨支持者對國民黨重新有很大的盼望，在黨部都可以感受到。

黃健庭說明，各地有很多消息，希望多參加參與黨的事務，包括願意趕快繳黨費，參選黨代表等，這是大家共同努力的成果。他詢問，對於今日黨團首席副書記長選舉，因登記只有林沛祥，是否不要再走投開票程序，鼓掌通過？對於黃的提議，現場國民黨立委均予以掌聲。

林沛祥自述心情誠惶誠恐，過去一年內，看到前所未有的政黨之間的競爭，甚至朝野之間的分裂，當上黨團幹部真的是很大的重擔。他表示，他的想法其實非常單純，就是盡全力幫總召、書記長，做好黨團跟黨中央之間最好的橋樑，同時把設定的優先法案、要監督的預算，好好執行、討論，讓每個兄弟姐妹都能參與，且讓全民都能滿意。

原黨團書記長王鴻薇9月1日卸任，羅智強將上任黨團書記長。林沛祥亦於9月1日上任黨團首席副書記長。

