日英防長會談重申台海和平 林佳龍感謝堅定支持

日本防衛大臣中谷元與英國國防大臣希利（John Healey）28日在東京舉行雙邊會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定對世界繁榮極為重要。外交部長林佳龍今天表示，對聲明內容表達高度歡迎，並感謝日本及英國對台灣的堅定支持。

外交部發布新聞稿，指出本次為日英防務當局間首次聯合聲明，重申台海和平穩定對世界繁榮極為重要，強烈反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，並呼籲自制勿採取進一步損害和平與穩定的舉措。

聲明也再度表達對東海及南海情勢的深刻憂慮，主張當前國際安全保障環境日益嚴峻，歐洲－大西洋地區及印度－太平洋地區的安全與繁榮密不可分，並譴責中國提供軍民兩用裝備支援俄羅斯侵略烏克蘭。

外交部表示，台海和平穩定是全球安全繁榮的關鍵，也是國際社會高度共識，外交部歡迎任何有助維護台海和平的作為。台灣身為民主陣營的一員，將積極推動「總合外交」，持續與理念相近國家緊密合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，也呼籲各國持續共同關切中國對台灣的軍事襲擾與法律戰等灰色地帶脅迫，以及片面升高區域緊張情勢的行徑。

