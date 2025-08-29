睽違9年美參議院軍委會主席訪台 下午拜會賴總統
美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，是睽違9年再有參院軍委會主席訪台。訪問團今天下午將拜會賴清德總統，預計明天離台。
賴清德總統今天下午3時將接見美國聯邦參院軍委會主席威克爾訪問團，會後威克爾、費雪預計於下午4時於總統府敞廳發表簡短談話。
共和黨籍的威克爾，是已故參議員馬侃2016年6月率團訪台以來，睽違9年再有參院軍委會主席訪台。維克本人前一次是以聯邦眾議員的身分於2001年來訪，至今也已暌違24年再次訪台。
這架全白塗裝的美國空中國民兵C-40C行政專機今天上午從菲律賓馬尼拉起飛，中午降落松山軍用機場，外交部政務次長陳明祺、北美司長王良玉及AIT台北處長谷立言在停機坪迎接。
據指出，威克爾本身是立場堅定的挺台派。他曾於2023年3月在參議院發表演說，說明其於第118屆參院軍委會的優先事項，表明美國必須緊急武裝台灣，加速「魚叉」反艦飛彈售台，並呼籲拜登總統動用10億美元的總統提用權（PDA）支持台灣。
同行的資深參議員費雪則是首度訪台。費雪現為參院共和黨副黨鞭，地位舉足輕重，也是不遺餘力地支持台灣。
據了解，兩位參議員22日展開印太行程，先後拜訪夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓、台灣，這些都是印太地緣戰略的關鍵節點。
