美參議院軍委會主席率團訪台 下午將拜會賴清德總統

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場，並在大廳發表談話，重申美台堅定的夥伴關係。

威克爾致詞表示，美國代表團此行是為了重申與台灣「長久且堅定的夥伴關係」，並強調台灣是蓬勃發展的民主與自由典範。他指出，民主制度從來不是理所當然，因此美國近幾週持續推動國防建設，並將「以實力求和平」的精神，與台灣共同促進區域與全球穩定。 美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右三）與參議員費雪（Deb Fischer）（左三）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場。並與美國在台協會AIT處長谷立言（左一）、外交部政務次長陳明祺（右二）、外交部北美司長王良玉（右一）一同合影。記者林伯東／攝影 美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場。記者林伯東／攝影 美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右）與參議員費雪（Deb Fischer）（左）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場，並在大廳發表簡短談話。記者林伯東／攝影

商品推薦