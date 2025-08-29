美參議院軍委會主席率團訪台 下午將拜會賴清德總統

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右一）與參議員費雪（Deb Fischer）（左二）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場。美國在台協會AIT處長谷立言（左一）、外交部政務次長陳明祺（左三）一同接機。記者林伯東／攝影
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右一）與參議員費雪（Deb Fischer）（左二）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場。美國在台協會AIT處長谷立言（左一）、外交部政務次長陳明祺（左三）一同接機。記者林伯東／攝影

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場，並在大廳發表談話，重申美台堅定的夥伴關係

威克爾致詞表示，美國代表團此行是為了重申與台灣「長久且堅定的夥伴關係」，並強調台灣是蓬勃發展的民主與自由典範。他指出，民主制度從來不是理所當然，因此美國近幾週持續推動國防建設，並將「以實力求和平」的精神，與台灣共同促進區域與全球穩定。

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右三）與參議員費雪（Deb Fischer）（左三）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場。並與美國在台協會AIT處長谷立言（左一）、外交部政務次長陳明祺（右二）、外交部北美司長王良玉（右一）一同合影。記者林伯東／攝影
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右三）與參議員費雪（Deb Fischer）（左三）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場。並與美國在台協會AIT處長谷立言（左一）、外交部政務次長陳明祺（右二）、外交部北美司長王良玉（右一）一同合影。記者林伯東／攝影
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場。記者林伯東／攝影
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場。記者林伯東／攝影
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右）與參議員費雪（Deb Fischer）（左）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場，並在大廳發表簡短談話。記者林伯東／攝影
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右）與參議員費雪（Deb Fischer）（左）上午率團搭乘專機抵達台北松山機場，並在大廳發表簡短談話。記者林伯東／攝影

