影／陸製啤酒市占率超越台啤 立委要求財政部積極作為
面對中國啤酒的侵襲，即便關務署於7月課徵臨時反傾銷稅，中國啤酒市占率持續成長，甚至超車台灣啤酒，據最新統計資料，於今年6月，中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超車市占36%的台灣啤酒，立法委員郭國文、鍾佳濱、徐富癸上午舉行記者會，要求財政部、經濟部等相關單位，應該拿出更積極的作為，來協助台灣釀酒產業。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
