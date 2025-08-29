影／陸製啤酒市占率超越台啤 立委要求財政部積極作為

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
立法委員郭國文（中）、鍾佳濱（右）、徐富癸（左）上午舉行記者會，據統計中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超車市占36%的台灣啤酒，要求財政部、經濟部等相關單位，應該拿出更積極的作為，來協助台灣釀酒產業。記者陳正興／攝影
立法委員郭國文（中）、鍾佳濱（右）、徐富癸（左）上午舉行記者會，據統計中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超車市占36%的台灣啤酒，要求財政部、經濟部等相關單位，應該拿出更積極的作為，來協助台灣釀酒產業。記者陳正興／攝影

面對中國啤酒的侵襲，即便關務署於7月課徵臨時反傾銷稅，中國啤酒市占率持續成長，甚至超車台灣啤酒，據最新統計資料，於今年6月，中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超車市占36%的台灣啤酒，立法委員郭國文、鍾佳濱、徐富癸上午舉行記者會，要求財政部、經濟部等相關單位，應該拿出更積極的作為，來協助台灣釀酒產業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨立委郭國文。記者陳正興／攝影
民進黨立委郭國文。記者陳正興／攝影

