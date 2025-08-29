快訊

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

普發現金三讀合憲了！最快10月發一萬 七個月內發完

蕭美琴出席國家祈禱早餐會 盼台灣在國際動盪局勢中凝聚力量

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴今早出席「2025國家祈禱早餐會」。圖／總統府提供
副總統蕭美琴今早出席「2025國家祈禱早餐會」。圖／總統府提供

副總統蕭美琴今早出席「2025國家祈禱早餐會」，感謝基督教界多年來持續為國家代禱與守望，並祈願台灣在動盪的國際局勢中，仍能凝聚力量，展現民主珍貴的價值。

蕭美琴致詞時表示，國家祈禱早餐會是一個匯聚不同宗派、領域、地區的基督徒及關心台灣的朋友們，一同為台灣禱告的平台。儘管大家來自不同的背景，卻能在禱告中合一、共榮。

蕭美琴說，聖經告訴我們：「你要為那地求平安，愛那地的人必然興旺」，今天，「我們在此同心合意，將國家與人民恭敬交托在上帝的手中」。她表示，回首過去一年，台灣面對國際局勢的劇烈變化，仍然在民主自由的制度下不斷省思、調整、並且成長。風雨的考驗看見台灣的生命力，國人擁抱差異、彼此連結，並展現民主最珍貴的價值。

蕭美琴說，「在這裡，牧長們為不同的需要禱告；不同的聲音一同讚美上帝。在禱告中實踐合一，不僅使國家更加安全、繁榮與民主，也讓社會更加公平與溫暖。」

蕭美琴帶領大家一同為台灣祈求：「願上帝賜下平安，保守我們的家園，堅固人民的信心與勇氣；化解社會中彼此的分歧與對立，以謙卑與合一彼此相待；願聖靈的智慧幫助人民用公義與憐憫治理國家；願教會成為光與鹽，忠心見證基督的真理，並以愛心服事這片土地的百姓。」

蕭美琴也為國家現今所面臨的外在威脅與內在挑戰祈禱，懇求上帝使這片土地滿有公義，使人民享有自由敬拜的權利，並願世界因台灣的見證看見上帝的恩典。

最後，蕭美琴與大家同聲祈禱：「天父上帝，懇求祢垂憐台灣，保守我們的國家，興起合一的心，除去懼怕，賜下平安。願祢的國降臨，願祢的旨意行在這片土地，如同行在天上。」並祝願榮耀歸於上帝，祈求祝福降臨台灣。

朋友 早餐 蕭美琴

延伸閱讀

國家祈禱早餐會 副總統：盼擁抱差異、展現民主

農金獎頒獎典禮 蕭美琴：感受到農業金融人熱情

蕭美琴「反射照」露餡？總統官邸合照修圖被抓包 網友驚呼：差太大了吧

國家防災日成果展高雄駁二登場 蕭美琴出席玩翻天

相關新聞

文化部公布藝人親中調查報告 李遠喊話：請記得「我們台灣」

針對多名赴中發展的台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，文化部近日完成行政調查，部長李遠今（29）日親自發表公開信。李...

一般性補助爭議延燒 陳其邁：不能拿走一塊肥肉其他也要搶

一般性補助款爭議延燒，主計總處將分配方式由公式計算改為各部會審查，引發「黑箱作業」疑慮。台北市長蔣萬安批評補助款已淪為肉...

600億災後重建特別預算助災民 立院朝野今三讀通過

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」獲一致共識，僅經濟部編列2筆電力系統...

鍾小平爆料「小英男孩」擁北市3房產市價破億 鄭亦麟弟疑為白手套

被增為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑收賄百萬，遭台北地檢羈押。國民黨北市議員鍾小平今拿出建...

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨...

影／陸製啤酒市占率超越台啤 立委要求財政部積極作為

面對中國啤酒的侵襲，即便關務署於7月課徵臨時反傾銷稅，中國啤酒市占率持續成長，甚至超車台灣啤酒，據最新統計資料，於今年6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。