蕭美琴出席國家祈禱早餐會 盼台灣在國際動盪局勢中凝聚力量

副總統蕭美琴今早出席「2025國家祈禱早餐會」，感謝基督教界多年來持續為國家代禱與守望，並祈願台灣在動盪的國際局勢中，仍能凝聚力量，展現民主珍貴的價值。

蕭美琴致詞時表示，國家祈禱早餐會是一個匯聚不同宗派、領域、地區的基督徒及關心台灣的朋友們，一同為台灣禱告的平台。儘管大家來自不同的背景，卻能在禱告中合一、共榮。

蕭美琴說，聖經告訴我們：「你要為那地求平安，愛那地的人必然興旺」，今天，「我們在此同心合意，將國家與人民恭敬交托在上帝的手中」。她表示，回首過去一年，台灣面對國際局勢的劇烈變化，仍然在民主自由的制度下不斷省思、調整、並且成長。風雨的考驗看見台灣的生命力，國人擁抱差異、彼此連結，並展現民主最珍貴的價值。

蕭美琴說，「在這裡，牧長們為不同的需要禱告；不同的聲音一同讚美上帝。在禱告中實踐合一，不僅使國家更加安全、繁榮與民主，也讓社會更加公平與溫暖。」

蕭美琴帶領大家一同為台灣祈求：「願上帝賜下平安，保守我們的家園，堅固人民的信心與勇氣；化解社會中彼此的分歧與對立，以謙卑與合一彼此相待；願聖靈的智慧幫助人民用公義與憐憫治理國家；願教會成為光與鹽，忠心見證基督的真理，並以愛心服事這片土地的百姓。」

蕭美琴也為國家現今所面臨的外在威脅與內在挑戰祈禱，懇求上帝使這片土地滿有公義，使人民享有自由敬拜的權利，並願世界因台灣的見證看見上帝的恩典。

最後，蕭美琴與大家同聲祈禱：「天父上帝，懇求祢垂憐台灣，保守我們的國家，興起合一的心，除去懼怕，賜下平安。願祢的國降臨，願祢的旨意行在這片土地，如同行在天上。」並祝願榮耀歸於上帝，祈求祝福降臨台灣。

商品推薦