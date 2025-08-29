一般性補助爭議延燒 陳其邁：不能拿走一塊肥肉其他也要搶
一般性補助款爭議延燒，主計總處將分配方式由公式計算改為各部會審查，引發「黑箱作業」疑慮。台北市長蔣萬安批評補助款已淪為肉桶政治。高雄市長陳其邁今受訪回應說，財政收支劃分法修法後，許多縣市已分得一大塊「肥肉」，一般性及計畫性補助還要拿更多「沒有道理」，籲把帳本攤開，中央與地方應把財源分配算清楚。
陳其邁指出，財劃法修法過程中，他曾親自北上立法院表達地方意見，盼兼顧各縣市財政狀況，但最後仍草率通過，行政院其後嘗試透過補助款調整，促進區域均衡發展，也與地方多次協商。他強調，中央與地方是一體，應要有立共識，否則部分縣市已拿得多，還要再拿更多，恐加劇城鄉差距、南北失衡。
陳其邁強調，統籌款、一般性補助與計畫性補助應一起檢視，不能「先搶到一塊肥肉，其他部分也要搶」，這不公平。
他以高雄為例，面積是台北市11倍，這次丹娜絲颱風、728豪雨，山區農路都斷了、道路不通，需要中央支持，但補助卻有限。相較於北部過去治水、防洪及捷運建設動輒獲得中央幾千億經費，以前都是中央補助，現在輪到高雄興建捷運，經費卻由地方自己埋單，對財政壓力負擔沉重。
陳其邁重申，應攤開帳本，檢視各縣市多哪些財源收入，中央和地方針對財源分配算清楚，他再次強調，財劃法修法，高雄增加比例是六都最少，與台南都是末段班，一般性補助款若又拿得少，喊話「對高雄很不公平」。
他呼籲中央與地方充分溝通，重新審視統籌款、一般性、計畫性三項財源，再做合理分配，希望在野黨也應尊重協商結果，確保財源分配符合均衡與公正原則。
