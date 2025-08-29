快訊

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

普發現金三讀合憲了！最快10月發一萬 七個月內發完

重量級訪團抵台 美聯邦參議院軍委會「以行動挺台」

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克、參議員費雪29日抵台訪問，是睽違9年再有參院軍委會主席訪台。據了解，長期支持台灣的兩人將堅定重申美國對台灣的支持。

共和黨籍的維克（Roger Wicker），是馬侃（John McCain）2016年6月率團訪台以來，睽違9年再有參院軍委會主席訪台。維克本人也是睽違24年再訪台灣，前次是以聯邦眾議員的身分於2001年來訪。

據了解，維克本身就是立場堅定的挺台派。他曾於2023年3月在參議院發表演說，闡述其於第118屆參院軍委會的優先事項，表明美國必須緊急武裝台灣，加速「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈售台，並呼籲拜登總統動用10億美元的總統提用權（Presidential Drawdown Authority, PDA）支持台灣。

維克告訴美國人，若未能保衛台灣，將使全球陷入經濟蕭條，並終結美國主導的時代。維克甚至表明，幫助台灣人自衛只是整個拼圖的一部分，美國軍隊也必須做好準備。

而同行的資深參議員費雪（Deb Fischer）則是首度訪台。費雪現為參院共和黨副黨鞭，地位舉足輕重，也是不遺餘力地支持台灣。

據悉，兩位參議員22日展開印太行程，先後拜訪夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓、台灣，這些都是防堵中國威權擴張的關鍵節點。

正值中國、俄羅斯潛艦首度在亞太進行水下聯合行動，中國下週邀集世界極權領袖舉行閱兵，台灣國內充斥各種疑美論、疑軍論、疑賴論期間，兩位重量級友台派參議員的來訪，適時展現美國與台灣深厚的友誼，也凸顯台灣就是美國在印太地區無法取代的核心盟友。

據了解，兩位參議員此行可望堅定重申美國的挺台立場，以及表達美國對台安全合作的重視、對台灣國防自主的關心等等，確保台灣有決定自己未來的實力。

美國

延伸閱讀

NBA／詹皇聯手柯瑞無望！湖人對交易巴特勒、庫明加不感興趣

NBA／傳勇士詢問鵜鶘主力前鋒遭打槍 有意布格登、馬丁

NBA／交易來詹皇聯手柯瑞？美媒：勇士這18個月一直打電話

NBA／傳勇士有意公牛全能後衛吉迪 庫明加可能是交易籌碼　

相關新聞

文化部公布藝人親中調查報告 李遠喊話：請記得「我們台灣」

針對多名赴中發展的台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，文化部近日完成行政調查，部長李遠今（29）日親自發表公開信。李...

一般性補助爭議延燒 陳其邁：不能拿走一塊肥肉其他也要搶

一般性補助款爭議延燒，主計總處將分配方式由公式計算改為各部會審查，引發「黑箱作業」疑慮。台北市長蔣萬安批評補助款已淪為肉...

600億災後重建特別預算助災民 立院朝野今三讀通過

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」獲一致共識，僅經濟部編列2筆電力系統...

鍾小平爆料「小英男孩」擁北市3房產市價破億 鄭亦麟弟疑為白手套

被增為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑收賄百萬，遭台北地檢羈押。國民黨北市議員鍾小平今拿出建...

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨...

影／陸製啤酒市占率超越台啤 立委要求財政部積極作為

面對中國啤酒的侵襲，即便關務署於7月課徵臨時反傾銷稅，中國啤酒市占率持續成長，甚至超車台灣啤酒，據最新統計資料，於今年6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。