邱泰源卸衛福部長職位曝下一步 期許中央地方溝通更順暢

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源今日出席新書發表會，他透露接下來將回台大醫院服務，回到第一線當醫療志工。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源今日出席新書發表會，他透露接下來將回台大醫院服務，回到第一線當醫療志工。記者李青縈／攝影

賴政府內閣改組，準衛福部石崇良將在9月上任。現任衛福部長邱泰源任期到8月結束，他透露接下來將回台大醫院服務，回到第一線當醫療志工，希望醫界老朋友一起改善年輕醫師工作環境，他也讚許石崇良經驗豐富，相信一定可以在新職位發揮良好。

衛福部人事大風吹，現在的健保署長石崇良將接任衛福部長、疾病管制署長莊人祥則是接棒衛福部次長。邱泰源說，自己在崗位的每一天都盡力把事情做好，現在衛福部最重要的工作就是透過優質團隊，推動健康台灣的願景，相關11項重點已經陸續啟動，相信在石崇良的領導下會持續落實並做得更好。

邱泰源說，石崇良經歷豐富、行政歷練完整，兩人是數十年來的老朋友與工作夥伴，之前也台大共事，特別感謝石崇良在過去一年多推動健保及「健康台灣」的努力。

至於自己下一步為何？邱泰源說，跟當初卸下立委職務一樣，自己希望要當醫療志工，會回到台大服務看診、教學，也跟醫界老朋友一起研商如何改善年輕醫師工作環境、持續守護人民健康。

另外，衛福部次長呂建德昨日因為長照預算、服務率等議題，跟台北市政府舌戰，呂喊話「不要肉桶立法」，台北市則是喊話中央收回指責、不要抹煞基層努力。

邱泰源說，無論是醫療或長照，都是國家未來的重要工作，也是人民所需要的服務，因此中央與地方政府必須密切合作。他強調，中央與縣市之間經常透過相關會議溝通，未來溝通要更順暢。他相信大家都相當努力，中央與地方攜手合作，能夠在既有的良好基礎上，做得更好。

衛福部 石崇良 邱泰源 台大醫院

