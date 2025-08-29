主持APPU閉幕式 江啟臣：國會外交日益重要

快訊

中央社／ 台北29日電
立法院副院長江啟臣（前排中）今天主持亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第53屆大會閉幕式，並與各會員國共同簽署聯合公報。（立法院提供）中央社
立法院副院長江啟臣（前排中）今天主持亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第53屆大會閉幕式，並與各會員國共同簽署聯合公報。（立法院提供）中央社

立法院副院長江啟臣今天主持APPU第53屆大會閉幕式，並與各會員國共同簽署聯合公報。他表示，各國代表團成員彼此坦誠對話，通過多項決議，為實現亞太地區永續發展的共同願景奠定重要基礎，再度證明多邊主義與國會外交所扮演的角色日益重要。

立法院副院長江啟臣今天上午代表立法院長韓國瑜於台北圓山飯店，在朝野立委的陪同下，以大會主席身分，主持「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第53屆大會閉幕式，並循例與在場各會員國及準會員國代表團團長、APPU秘書長鈴木榮一共同簽署聯合公報（joint communique）。

立法院發布新聞稿指出，在聯合公報中，確認本次APPU大會通過包括台灣提出的「呼籲APPU會員國透過參與『印太區域海廢合作平台』倡議，共同務實推動亞太地區海洋環境之永續與安全」等3項提案，以及各國提出之5項提案，共計8項決議案。

立法院表示，同時也通過日本擔任2026年APPU第54屆大會暨第88屆理事會的主辦國，帛琉則於2027年接棒主辦。最後，各國代表團成員盛讚本屆主辦國中華民國（台灣）籌辦今年APPU大會周到圓滿，並對主辦單位的熱情接待深表感謝。

江啟臣在代表本屆主辦國致閉幕詞時指出，雖然各國政經及文化背景不同，但代表團成員針對能源安全、永續經濟、關鍵基礎建設等跨國性議題，彼此坦誠對話、深入討論、凝聚共識，並一致表決通過多項決議，為實現亞太地區永續發展的共同願景奠定了重要基礎。

江啟臣表示，除了具體展現APPU自1965年創立以來所秉持的自由、民主與反共等核心價值，也再度證明，在當前瞬息萬變、挑戰層出不窮的國際局勢中，多邊主義與國會外交所扮演的角色日益重要，不可或缺。

江啟臣指出，做為本屆大會主辦國，中華民國立法院不僅全力籌備，更提供各國代表團最周全的接待與服務。除了衷心感謝各代表團成員的踴躍參與外，也向幕後默默付出的所有工作團隊致上最深敬意與謝意，順利圓滿籌辦本次深具意義之國際會議。

江啟臣表示，敦促各國行政部門以具體行動研擬相關政策、積極落實，為各自所代表的人民及亞太地區和平、繁榮與永續未來，繼續攜手努力。

