韌性條例修正刪強化電力200億 預算公布一個月內普發萬元

立法院今三讀修正通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」部分條文，將於特別預算公布後一個月內，開始執行發放現金一萬元。並刪除200億元強化電力預算、總預算改匡列為5700億元。

立法院原三讀通過因應關稅特別條例，共匡列5450億元，行政院8月提出修正草案，將經費上限調高至5900億元，新增450億元，除200億元用於產業支持之外，另有200億元用於強化電力系統，另外加碼40億元照顧弱勢，並增加10億元普發現金作業費。

在立法院長韓國瑜27日召集的協商中，與會的國民黨立院黨團首席副書記長羅智強質疑，台電已經編列「強化電網韌性建設計畫」，分10年投入5千多億元，他不解為何要再增加電力系統200億元。經協商，藍白共同決定刪除增列所謂強化電力系統200億元。

因此，今日三讀通過的特別條例修正，總預算匡列為5700億元，刪除強化電力預算200億元。於特別預算公布後一個月內，開始執行發放現金一萬元，並且在7個月內發放完畢。行政院應於此特別條例生效一個月內，將依此特別條例編列的特別預算案送立法院審議。

此外，此特別條例編列預算的中央各部會，應將預算的工作計畫實施內容概述及預計實施進度，按季送立法院備查，並應設置網站專區，提供便於搜尋，得以理解的完整資訊，主動按季定期公開工作計畫實施內容及預算執行進度。

附帶決議則加碼40億元照顧弱勢，預留200億元強化對產業支持。預留的200億元中，不低於50億元用於勞工就業安定措施；另不低於50億元用於農業與產業發展支持。

