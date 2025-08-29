立法院會29日上午三讀「韌性特別條例」修正草案，其中通過第第九條條文明定，普發萬元現金依本條例編列之特別預算公布後，一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。日前民進黨團已說明，特別條例三讀後，9月編、審特別預算，最快10月就能領到普發現金一萬元。

院版提出「韌性特別條例」修正草案，包括：第三條，增訂強化電力系統200億元；第六條，經費上限提高至5,900億元；第九條，普發現金於特別預算公布後，一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。

立法院長韓國瑜27日召開黨團協商達成協議，有關普發現金時程，依照院版訂定第九條條文通過，明定於特別預算公布後，一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。該項條文也於今日順利三讀。

民眾黨團於協商時質疑，為何韌性特別條例7月已經三讀，除了普發現金的部分，其他幾乎照政院版通過。條例三讀後，到現在已經有一段時間，但最重要的特別預算書，政院至今沒有送來，預算書應該是比現在想修正特別條例條文更加重要。

主計總處官員解釋，因為立院提出的普發現金有增加特別條例的支出，有違憲疑慮，為了使其合憲，所以才會需要先通過特別條例修正。今日院版修正草案順利三讀，已解除普發現金的違憲疑慮，確定成為合憲的條文，行政院一定會執行普發現金作業。

此外，本次通過修正草案也規定，行政院應於韌性特別條例生效後一個月內，依本條例編列的特別預算案，送交立法院審議。

外界關注，韌性特別條例修正三讀後，最快何時普發萬元現金？日前，民進黨團表示，8月底順利通過韌性特別條例修正草案後，預計新會期9月編、審特別預算，倘若過程順利，民眾最快10月就能領到普發現金1萬元。

此外，有關第三條、第六條條文，由於在野黨不支持增訂強化電力系統200億元，因此未通過新增該筆預算，經費上限也一併未及於5,900億元。

三讀條文附帶決議，本次韌性特別條例修正，加強產業支持並兼顧弱勢族群照顧，將經費上限自5,450億元增加250億元，提高至5,700億元。其中，預留200億元用以強化對產業的支持、擴大協助範圍並滿足每個產業需求，另增列40億元以加強對弱勢族群的照顧及關懷服務。

