政院苛扣地方一般性補助款 藍議員批燒掉台灣未來

行政院調整地方一般性補助款引發反彈，新北市議員黃心華今天痛批，行政院主計總處擅自曲解財劃法修法意旨，將「一般性補助款」片面解釋為只要「全國總額不減」即可，完全背離立法院當初保障地方財政的立法目的。此舉等同讓中央握有更大的分配生殺大權，地方政府補助款額度隨時可能被刪減，不僅衝擊重大建設的規畫，更破壞地方社福政策的穩定。

黃心華指出，財劃法明確要求「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」。此規定保障的是各地方政府能有穩定財源，進行長期的財政規畫，而非僅僅維持全國總額。若照主計總處的邏輯，恐怕部分縣市將遭到排擠、補助的變數增多，財政健全的機制將被動搖。

主計總處擬將原本公開透明、依公式計算的一般補助，改為由「各部會審核」的方式，這不僅讓補助分配淪為政治的交易，更將導致各縣市編列總預算陷入混亂。以新北市為例，每年8月底前就須提出總預算，如今卻因中央核算不明，地方只能依去年規模暫編，因應目前的不確定性，恐怕未來還得追加預算修正，徒增行政成本與財務風險。

黃心華強調，補助款的本意是協助地方在不少於前一年度的水準下，依各自財務特性與施政規畫，持續推動建設與社福。若民進黨執政當局硬要擴大解釋、甚至曲解法令，將補助款操作成地方競爭的工具，最終只會中央與地方關係更加惡化，也讓基層治理陷入焦土。

黃心華呼籲，賴清德若縱容這樣的權力操作，等於是在大罷免失利之後，繼續採用焦土作戰，不僅將毀掉各地方長期規畫的根基，也會燒掉他自己第一任期的政治未來。中央應立即回歸法治精神，停止對地方的苛扣與打壓，讓補助制度回到透明、公正與穩定的軌道上。

