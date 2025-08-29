快訊

衛福部指增加重陽敬老金是「肉桶立法」？蔣萬安微笑不答

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加2025天下城市高峰論壇。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加2025天下城市高峰論壇。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午參加2025天下城市高峰論壇，對於中央對地方一般性補助款爭議，衛福部次長呂建德表示，地方「拿得多就要多負責任」，更批評北市增加重陽敬老金是為選票的「肉桶立法」。蔣萬安針對媒體的提問，僅微笑沒有回應。

另外，因呂建德昨點名台北市兒虐稽查只提供3年一次補助，應多盡一分心力。對此，北市副發言人蔡畹鎣上午受訪指出，昨天呂次長的發言其實好像把那個稽查說成了補助，不曉得他是不是對業務不是那麼的熟悉，那其實他這樣子的造謠的行為是非常缺乏建設性跟道德的。

蔡畹鎣指出，事實上其實台北市教育局每一年的稽查已經超過1100次，長輩的照顧率，照顧替代率已經高達85%，所有的基層同仁都非常辛苦，她要求呂次長能公開向基層同仁道歉。

另針對昨天行政院長卓榮泰說，「哪一次這個地方提的這個要求，中央沒有同意的？」蔡畹鎣說，其實蔣市長去年底在出席行政院會時，就希望中央不要刪除已經編列的學童鮮奶政策預算，但是卓院長還是執意喊卡，所以沒有一項不同意，這個完全不是事實。

至於蔣萬安昨批「你裝冷氣、我繳電費」批中央補助不公，但前行政院發言人丁怡銘回嗆，如果「爸媽把財產都分給你了，手機費還要跟爸媽拿嗎？」蔡畹鎣說，其實中央地方的角色應該是夥伴之間的角色，而不是所謂爸爸媽媽和小孩的角色，也不應該自以為自己是爸媽。

蔡畹鎣指出，這樣的比喻沒有非常精準，舉例來講，如果今天要請別人吃牛肉麵，但是卻叫其他人來付錢的話，難道這樣子是夥伴之間的關係嗎？這樣子比喻不是很到位。

北市副發言人蔡畹鎣上午受訪。記者楊正海／攝影
北市副發言人蔡畹鎣上午受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加2025天下城市高峰論壇，未回應媒體提問。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加2025天下城市高峰論壇，未回應媒體提問。記者楊正海／攝影

