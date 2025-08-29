游錫堃挺卓榮泰：行政立法如車子兩輪 一輪出問題怎會順？

行政院在大罷免後完成內閣改組，前立法院長游錫堃今天拜會閣揆卓榮泰，游錫堃表示，行政院和立法院就如同是一輛車的兩輪，「當另一輪出了問題，剩下一輪怎麼會順？」他強調，大罷免過後，人民會重新思考，新的內閣陣容，應該也會表現越來越好。

游錫堃拜會閣揆卓榮泰，討論精進推動有機農業。不過他在致詞一開始就指出，大家都知道卓榮泰是謝長廷的子弟兵，謝長廷是個很聰明的人，從衝破黨禁到後來在立法院、行政院都有很大貢獻，卓榮泰就任閣揆至今一年多，這段時間社會上有些媒體、民眾覺得表現不夠好，但他認為卓榮泰是很踏實、認真的人，也當過黨主席，一路走來都能夠表現很好。

但為什麼社會感覺做得不夠好？游錫堃說，行政院和立法院就如同是一輛車的兩輪，當「另一輪出問題的時候，剩下一輪怎麼會順？」所以會讓卓榮泰實際的努力打折扣。

游錫堃說，大罷免是社會運動，已經不是政治運動，社會運動結束後不管哪一邊成功或哪一邊失敗，對於社會的觀念、人民的認知都會不一樣。他認為大罷免過後，每一個國家的主人會重新反省思考，而且立法院至少會比較順，相信以這個陣容，卓榮泰表現會越來越好。這樣的預期應該不會有錯誤。

回到正題，游錫堃率領前政務委員張景森及多為有機農業推動大使，呼籲行政院落實賴總統在行政院長任內制定「有機農業促進法」的政策理念，將農糧署有機農業科提升為農業部有機農業司，以利推動有機農業。

卓榮泰一方面歡迎游錫堃回到曾經擔任閣揆3年多的行政院，也感謝游錫堃對有機農業議題的用心投入，他表示，針對有機農業的推動，會持續討論如何加強獎勵補助、制度改進等部分，要朝向普遍化、容易觸及等面向前進。

