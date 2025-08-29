文化部公布藝人親中調查報告 李遠喊話：請記得「我們台灣」

針對多名赴中發展的台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，文化部近日完成行政調查，部長李遠今（29）日親自發表公開信。李遠強調，台灣藝人若選擇在中國發展，應先有心理準備面對政治環境的各種干預，並喊話「歡迎回家和我們一起奮鬥，讓世界看見我們台灣，讓我們成為一個有骨氣、有志氣的台灣人。請記得，台灣才是培育你們成長茁壯的家。請記得，我們台灣。」

針對調查結果，文化部表示，文化部已依據陸委會提供的台灣藝人清單，完成通知和了解工作。根據回應內容，多數表達貼文為中國經紀公司所為或不知道貼文有違法可能，部分對於可能觸法感到緊張，表達「未來一定會遵守相關法令」。文化部在了解及溝通過程中，也不斷重申及提醒赴中發展應遵守相關法令。文化部強調，作為文化產業主管機關仍然以關懷藝人立場，避免臺灣藝人被作為統戰的工具，文化部持續透過補助與投資、提高獎勵、加強培訓，期盼創造更多文化人工作機會及健全的產業生態系。

文化部指出，根據媒體相關報導，中國市場對台灣藝人、藝文團隊有極大的吸引力，但落地受到諸多監控，在許多不同樣態中，即包含中國經紀公司握有藝人對外發言的掌控權，如社群平台等。從此次約談中，文化部也進一步理解及證實中國言論管制嚴格，日漸增強中國經紀公司高政治化的經營管理模式，對於藝人的簽約條件充滿著「出錢是老大」心態，有藝人明確表達，其於中國的個人社群媒體經營因屬行銷宣傳，所以依經紀約由「中國經紀公司管理」。

文化部指出，經整體衡量主客觀條件及產業發展現實，目前最重要的工作，仍將持續提醒台灣藝人應遵守兩岸相關法令，並繼續健全產業生態環境。

李遠也在公開信中提及，懇切提醒所有台灣藝人，台灣從來不反對台灣藝人為了更大的市場去中國發展，但是中國會在藝人不知情的情況下，做出各種在台灣無法想像的事，例如發聲、貼文。表態對中國的認同、否定台灣主權只會是第一步，接下來還會干涉創作、打扮、言論，甚至是出入境。

李遠在信中強調，文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。台灣已經掙脫了漫長的威權戒嚴時代，在多元文化相互激盪及創作自由的環境下，台灣現在的文化呈現一種不覊、奔放卻又深沉的獨特魅力，越來越受到世界各國的重視和矚目。

李遠指出，政府的文化預算逐年攀升，也成立了投資文化產業的單位，大力協助各項民間的文化產業的發展。現在的文化部擁有很大的能量，透過各種補助和投資、提高獎勵、加強培訓，不斷創造文化人的工作機會和文化產業生態。這些年更是鼓勵和國際合資合作製作影視作品，開拓更多的海外市場，「我們有信心創造一個台灣歷史上的文化盛世」。

●文化部長李遠「給想去或是已經去中國發展的臺灣藝人的一封信：我們臺灣」信件全文： 首先要謝謝所有針對我們所提出的問題一一答覆的臺灣藝人。在大部分的回函中，可以感受到他們去中國發展所承受的壓力，因為大部分的回函都表示對那些表態並不知情，有些回函更詳實描述他們在中國發展的真實情況。那一刻，我真的覺得我們才是一家人，臺灣是我們的臺灣。 就像最近我們在日本大阪世界博覽會的系列文化活動用了「We TAIWAN」這樣的名字，也就是向世界展現「我們臺灣」，我們無時無刻都想要讓世界看到臺灣。其中在「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」中，更出現我們的國旗。對許多國家的人而言，這其實不算什麼，但是對我們而言卻是很開心的。越是被打壓，越是被限制，反而會讓我們用更大的力氣來反抗和突破。雖然這一直是臺灣人的宿命，但這也使我們生命力和勇氣源源不斷。 臺灣有句俗諺「拍斷手骨顛倒勇」最能形容在歷史上飽受苦難卻充滿樂觀的臺灣人。 在中國這樣一個凡事由上而下，充滿不確定性的人治環境中，相信你們更能理解前面所說的被限制及控制的心情。我們從來不反對臺灣藝人為了更大的市場去中國發展，但是我想要提醒你們的是，中國會在藝人不知情的情況下，做出各種你在臺灣無法想像的事，例如替你發聲、貼文。替你表態對中國的認同、否定臺灣主權只會是第一步，接下來他們還會干涉你的創作、打扮、言論，甚至是出入境。這個市場雖然很大，但是它不是給有才華的人表現的，它只是用這個市場來誘惑你，把你打造成他們想要的樣子，你們充其量只是他們能夠控制的工具。 不用懷疑，他們也可以因為你不知道的理由，一夕之間剝奪你的一切。從我們這次針對23位在中國發展的藝人的約談後，我們更加確定這一切。 文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。臺灣已經掙脫了漫長的威權戒嚴時代，在多元文化相互激盪及創作自由的環境下，臺灣現在的文化呈現一種不覊、奔放卻又深沉的獨特魅力，越來越受到世界各國的重視和矚目。我們政府的文化預算也逐年攀升，也成立了投資文化產業的單位，大力協助各項民間的文化產業的發展。現在的文化部擁有很大的能量，透過各種補助和投資、提高獎勵、加強培訓，不斷創造文化人的工作機會和文化產業生態。這些年更是鼓勵和國際合資合作製作影視作品，開拓更多的海外市場，我們有信心創造一個臺灣歷史上的文化盛世。 希望你們去之前要先有心理準備，也歡迎你們回家和我們一起奮鬥，讓世界看見我們臺灣，讓我們成為一個有骨氣、有志氣的臺灣人，好嗎？ 請記得，臺灣才是培育你們成長茁壯的家。請記得，我們臺灣。

