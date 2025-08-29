快訊

600億災後重建特別預算助災民 立院朝野今三讀通過

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」獲一致共識，僅經濟部編列2筆電力系統預算有條件凍結10%，及國家通訊傳播委員會1筆預算有條件凍結30%。今天立法院會順利完成三讀，匡列經費為600億元，韓國瑜敲槌表示，照審查報告修正通過。

特別預算案依部會別的編列情形，分別為原住民族委員會及所屬編列46億元、國家通訊傳播委員會3億元、行政院公共工程委員會1億元、內政部主管編列38億元、教育部主管編列4億元、經濟部編列187億元、交通部編列69億元、農業部主管編列203億元、環境部編列編列16億元、文化部編列3億元、預備金編列30億元。

昨協商過程中，被凍結的預算科目，其中2筆來自於經濟部「電力系統」，分別是經濟部能源署辦理移動式電源、儲能等微電網建置等相關行政作業費8億元，及撥補台電強化受災地區輸電線路及電網防災韌性經費102億元，朝野協商同意，均凍結10%，要求經濟部及能源署於1個月內向立法院經濟委員會提出微電網基礎盤點與建制進度書面報告，始得動支。

另1筆則是通傳會（NCC）的受災地區電信系統及有線廣播電視系統復原重建補助經費2.95億元，被民眾黨團提案凍結30%，要求NCC於3個月內向交通委員會提出書面報告，並經同意後，始得動支。

今三讀後程序發言，民眾黨立委林國成表示，丹娜絲颱風及728豪雨的這場災害帶給鄉親傷痛，遠遠超越物質上的損失，相信大家感同身受，特別預算通過就是不分黨派都心繫人民的成果，呼籲行政院在人民血汗錢都要一分一毫花在刀口上、花在人民身上，不要像過去一樣用預算來綁樁，重建之路絕對不輕鬆，民眾黨會持續與災民站在一起。

民進黨立委蔡易餘指出，這次是首次從嘉義進來的颱風，造成許多災損，後續再加上豪雨，至今還有很多災民家園需要修繕，特別預算通過，就是要不分黨派一起幫助災民，還有很多工作要做，包括電桿地下化、農漁民救助、產業輔導等等。

國民黨立委王育敏指出，各黨團有共識通過特別預算案，而國民黨先前率先提特別條例，並用災後預算提高到600億，就是要全心全力投入重建工作，這筆預算要花在刀口上，要求重建團隊加速復原屋頂，農業設施損失等，貸款必須到位，並加速發放，立院用最快速度給最多金額，盼政院領導相關團隊讓民眾有更好生活。

韓國瑜 丹娜絲颱風

