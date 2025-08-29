被爆「曾跟郭台銘談過2024總統參選」 侯友宜駁斥：沒這回事
國民黨祕書長黃健庭昨接受專訪時爆料，2024總統大選時，早在鴻海創辦人郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與新北市長侯友宜談過，絕非朱立倫邀請郭台銘參選。侯友宜今天到新莊國小視察校內設備，侯受訪時表示，沒有這回事，他之前就講過了，不論結果如何，都是他來負責，謝謝大家。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
