被爆「曾跟郭台銘談過2024總統參選」 侯友宜駁斥：沒這回事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到新莊國小視察校內設備，侯受訪時表示，沒有這回事，他之前就講過了，不論結果如何，都是他來負責，謝謝大家。記者江婉儀／攝影
國民黨祕書長黃健庭昨接受專訪時爆料，2024總統大選時，早在鴻海創辦人郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與新北市長侯友宜談過，絕非朱立倫邀請郭台銘參選。侯友宜今天到新莊國小視察校內設備，侯受訪時表示，沒有這回事，他之前就講過了，不論結果如何，都是他來負責，謝謝大家。

郭台銘 侯友宜 朱立倫

