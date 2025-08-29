快訊

朱立倫：民進黨淡化台灣光復80周年 中華民國領導人應正視歷史

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報資料照片
國民黨主席朱立倫今出席國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復80周年」座談會，他受訪表示，是因為抗戰勝利，因為「開羅宣言」、「波茨坦宣言」的確認，最後台灣光復，才有今天民主自由的台灣，不再是殖民地的台灣，這是永遠要記住的歷史。

朱立倫今出席抗戰80周年座談會，針對民進黨冷處理對日抗戰勝利和台灣光復80周年，也無舉辦大型的官方紀念活動，刻意淡化等，表示今年是對日抗戰勝利80周年，也是二戰結束80周年，全世界都在熱烈的慶祝，這是對全世界的和平非常重要的日子，同時也是對中華民國最重要的日子。

朱立倫說，中華民國對日抗戰勝利80周年，同時也是台灣光復80周年，這對今天的台灣，對整個中華民國都是最關鍵的日子，作為中華民國的政府和中華民國的領導人當然應該要正視歷史，要能夠勇於面對中華民國的歷史，不但要慶祝，同時立法院通過今年的台灣光復節開始放假，讓所有的年輕人、下一代很清楚台灣是為什麼光復的？是因為抗戰勝利，因為開羅宣言、波茨坦宣言的確認，最後台灣光復，才有今天民主自由的台灣，不再是殖民地的台灣，這是永遠要記住的歷史。

朱立倫 對日抗戰勝利

