聽新聞
0:00 / 0:00
朱立倫：民進黨淡化台灣光復80周年 中華民國領導人應正視歷史
國民黨主席朱立倫今出席國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復80周年」座談會，他受訪表示，是因為抗戰勝利，因為「開羅宣言」、「波茨坦宣言」的確認，最後台灣光復，才有今天民主自由的台灣，不再是殖民地的台灣，這是永遠要記住的歷史。
朱立倫今出席抗戰80周年座談會，針對民進黨冷處理對日抗戰勝利和台灣光復80周年，也無舉辦大型的官方紀念活動，刻意淡化等，表示今年是對日抗戰勝利80周年，也是二戰結束80周年，全世界都在熱烈的慶祝，這是對全世界的和平非常重要的日子，同時也是對中華民國最重要的日子。
朱立倫說，中華民國對日抗戰勝利80周年，同時也是台灣光復80周年，這對今天的台灣，對整個中華民國都是最關鍵的日子，作為中華民國的政府和中華民國的領導人當然應該要正視歷史，要能夠勇於面對中華民國的歷史，不但要慶祝，同時立法院通過今年的台灣光復節開始放假，讓所有的年輕人、下一代很清楚台灣是為什麼光復的？是因為抗戰勝利，因為開羅宣言、波茨坦宣言的確認，最後台灣光復，才有今天民主自由的台灣，不再是殖民地的台灣，這是永遠要記住的歷史。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言