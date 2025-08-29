快訊

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

普發現金三讀合憲了！最快10月發一萬 七個月內發完

鍾小平爆料「小英男孩」擁北市3房產市價破億 鄭亦麟弟疑為白手套

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
鍾小平拿出三張建物登記第二類謄本，他表示，三筆房產就是遭羈押的經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟所有。記者邱書昱／攝影
鍾小平拿出三張建物登記第二類謄本，他表示，三筆房產就是遭羈押的經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟所有。記者邱書昱／攝影

被增為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑收賄百萬，遭台北地檢羈押。國民黨北市議員鍾小平今拿出建物登記謄本，爆料鄭任職時購置於北市精華地段的三筆房產，呼籲檢調順藤摸瓜繼續向上追查。

鍾小平拿出三張建物登記第二類謄本，分別是在敦化南路二段、基隆二段、光復南路，其中兩筆所有權人姓鄭，另一筆則是李姓，建物面積分別為95.5平方公尺、53.25平方公尺、23.19平方公尺。

鍾小平說，公布的三筆房產就是遭羈押的經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟所有，從26歲擔任副執行長至今的8年期間，購買的三筆房產。

鍾小平說，三筆房產加總市價高達1億元，其中在基隆路二段這棟房產，在民國110年8月9日贈與，對象就是鄭亦麟的弟弟，且從報章就可得知弟弟正是白手套。

鍾小平定義鄭亦麟就是港片「五億探長雷洛傳」裡的「豬油仔」，他說，鄭遭檢調抓了還嗆聲說背後有靠山，所以上頭上到蔡英文、歷任行政院長、經濟部長等主管綠能發電相關首長，台北地檢署都要調查。

鍾小平說，幾兆的離岸風店商機，卻被不是政府單位官員的太上皇、任務編組組織予取予求，檢調要順藤摸瓜往上抓，請檢調以調查京華城案、黃呂錦茹的案件標準來查鄭亦麟。

另外，媒體詢問，三筆房產的交易時間？購置房產的款項與收賄是否有關聯？鍾小平說，房產幾乎都是在鄭亦麟擔任副執行長、執行長任內，「哪來那麼多錢？買那麼多房地產，收那些錢幾百萬，上億房地產哪來？請檢調去查下。」

房產 鍾小平 鄭亦麟

延伸閱讀

劉世芳、鄭英耀「一邊一國」惹議 鍾小平告發：搞台獨怎可當部長？

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

【重磅快評】發明「包裹聲援」打小強 苗博雅砸台大招牌

鍾小平稱為藍白合才向柯文哲道歉 陳佩琪：不用了！我再告一次

相關新聞

文化部公布藝人親中調查報告 李遠喊話：請記得「我們台灣」

針對多名赴中發展的台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，文化部近日完成行政調查，部長李遠今（29）日親自發表公開信。李...

一般性補助爭議延燒 陳其邁：不能拿走一塊肥肉其他也要搶

一般性補助款爭議延燒，主計總處將分配方式由公式計算改為各部會審查，引發「黑箱作業」疑慮。台北市長蔣萬安批評補助款已淪為肉...

600億災後重建特別預算助災民 立院朝野今三讀通過

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」獲一致共識，僅經濟部編列2筆電力系統...

鍾小平爆料「小英男孩」擁北市3房產市價破億 鄭亦麟弟疑為白手套

被增為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑收賄百萬，遭台北地檢羈押。國民黨北市議員鍾小平今拿出建...

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨...

蕭美琴出席國家祈禱早餐會 盼台灣在國際動盪局勢中凝聚力量

副總統蕭美琴今早出席「2025國家祈禱早餐會」，感謝基督教界多年來持續為國家代禱與守望，並祈願台灣在動盪的國際局勢中，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。