鍾小平爆料「小英男孩」擁北市3房產市價破億 鄭亦麟弟疑為白手套
被增為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑收賄百萬，遭台北地檢羈押。國民黨北市議員鍾小平今拿出建物登記謄本，爆料鄭任職時購置於北市精華地段的三筆房產，呼籲檢調順藤摸瓜繼續向上追查。
鍾小平拿出三張建物登記第二類謄本，分別是在敦化南路二段、基隆二段、光復南路，其中兩筆所有權人姓鄭，另一筆則是李姓，建物面積分別為95.5平方公尺、53.25平方公尺、23.19平方公尺。
鍾小平說，公布的三筆房產就是遭羈押的經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟所有，從26歲擔任副執行長至今的8年期間，購買的三筆房產。
鍾小平說，三筆房產加總市價高達1億元，其中在基隆路二段這棟房產，在民國110年8月9日贈與，對象就是鄭亦麟的弟弟，且從報章就可得知弟弟正是白手套。
鍾小平定義鄭亦麟就是港片「五億探長雷洛傳」裡的「豬油仔」，他說，鄭遭檢調抓了還嗆聲說背後有靠山，所以上頭上到蔡英文、歷任行政院長、經濟部長等主管綠能發電相關首長，台北地檢署都要調查。
鍾小平說，幾兆的離岸風店商機，卻被不是政府單位官員的太上皇、任務編組組織予取予求，檢調要順藤摸瓜往上抓，請檢調以調查京華城案、黃呂錦茹的案件標準來查鄭亦麟。
另外，媒體詢問，三筆房產的交易時間？購置房產的款項與收賄是否有關聯？鍾小平說，房產幾乎都是在鄭亦麟擔任副執行長、執行長任內，「哪來那麼多錢？買那麼多房地產，收那些錢幾百萬，上億房地產哪來？請檢調去查下。」
