拒絕特別預算填坑台電 傅崐萁：民生、產業、國防全力支持

立法院今日將處理因應關稅特別條例修正草案，國民黨立院黨團總召傅崐萁表態，只要跟民生、產業有關的，國民黨團全力支持，甚至加碼，但對於填坑的預算，國民黨不會支持。

傅崐萁今日表示，只要跟民生、產業有關的，國民黨團全力支持，甚至還加碼，就是希望產業得到國家力量支持，對於過時腐敗、讓台電瀕臨倒閉的這些能源政策，應要朝野討論，尤其要傾聽產業的聲音，不能再一昧姑息，產業政策在完全沒有得到人民支持的情況之下，要持續填坑式的預算，把人民的血汗錢不斷丟往無止境的洞，國民黨是不會支持的。對於所有民生、產業有需要的，國防安全有需要的，國民黨團都會全力支持。

對於與民眾黨在監察院預算上出現歧見，傅崐萁說，沒有意見不和，且都互相尊重，監察院這一年多來，不只配合大罷免大追殺，對國家這麼多嚴重貪腐的弊案，包括光電弊案、口罩弊案、雞蛋弊案甚至「小芸在不在」的弊案，監察院無一彈劾，「不夠綠根本不能當監委，沒有辦法當打手鷹犬」，這樣的監察院早該廢掉，過去民眾黨也是一直講要廢監察院，跟國民黨非常多支持者的立場一致，任何事情都可以討論，預算當然可以討論，但國民黨必須把人民的期待跟立場講清楚。

