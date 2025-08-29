快訊

立法院風災特別預算三讀通過 舉債經費600億元支應

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜。記者蘇健忠／攝影

立法院會29日三讀通過「風災特別預算案」，行政院規劃600億元經費，全數以舉債支應。28日黨團協商一毛未刪，全數通過，僅經濟部編列2筆電力系統預算有條件凍結10%，及國家通訊傳播委員會1筆預算有條件凍結30%。

有關風災特別預算，主計處報告說明，預算規模600億元，經濟發展支出編列501億元，一般政務支出46億元，預備金30億元，社區發展及環境保護支出16億元，教育科學文化支出7億元，全數舉借債務支應。

部會預算編列情形，分別為原住民族委員會及所屬編列46億元、國家通訊傳播委員會3億元、行政院公共工程委員會1億元、內政部主管編列38億元、教育部主管編列4億元、經濟部編列187億元、交通部編列69億元、農業部主管編列203億元、環境部編列編列16億元、文化部編列3億元、預備金編列30億元。

黨團28日朝野協商時，立委賴士葆原提案主張30億元預備金刪減10億元，經討論後改為，規範預備金30億元僅得支應特別條例第4條所規定之災區復原重建項目，並依預算法規定，每筆數額超過5,000萬元者，應先送立法院備查。

此外，有三項民眾黨團的預算凍結提案，經修改後通過。其中兩項來自於經濟部「電力系統」，分別是經濟部能源署辦理移動式電源、儲能等微電網建置等相關行政作業費8億元，及撥補台電強化受災地區輸電線路及電網防災韌性經費102億元。

有關上述兩項電力系統預算，均凍結10%，立法院要求經濟部及能源署，須於一個月內向立法院經濟委員會提出微電網基礎盤點與建制進度書面報告，始得動支。

被凍結的另一項是NCC的受災地區電信系統及有線廣播電視系統，復原重建補助經費2.95億元，民眾黨團提案凍結30%，要求NCC於3個月內向交通委員會提出書面報告，並經同意後，始得動支。

經濟部 立法院

