綠逼宮柯建銘…傅崐萁：大罷失敗 賴清德借其人頭安天下

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）。記者許正宏／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘大罷免完全落幕後，陷逼宮危機。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，賴清德總統在大罷免失敗後，要借柯建銘向上人頭以謝國人。針對行政院長卓榮泰的「碉堡說」，也轟表示把碉堡外的人都當作敵人。呼籲賴清德道歉，撤換不適任的行政院長，這才是全民之福。

針對民進黨內鬥風波，傅崐萁說，賴清德上任一年多，國家永無寧日，天天都是紛紛擾擾，大家生活在鬥爭當中。大罷免剛結束，民進黨內的小罷免就開始了。由賴清德發起的對在野黨無差別的大罷免，在大失敗之後，馬上要借柯建銘項上人頭以謝國人，這齣非常難看的宮廷大戲在今天正式落幕。

傅崐萁表示，賴清德雖然是用英系的徐國勇擔任民進黨秘書長，但在逼宮連署過程當中，看到確確實實發起大罷免的是賴清德，不但沒有跟國人道歉，且持續鬥爭國會。想起過去賴清德總統在擔任台南市長時，對台南市議會用非常粗暴的方式，因為誰當了議長而不進議會，現在是大罷免失敗又要拿國會來開刀，這是賴清德一貫的手法。柯建銘負隅頑抗，今天賴系跟活水兩大聯盟圍攻，八大門派在光明底圍攻柯建銘，今天戲碼終於落幕，柯建銘能夠順利保全下來，也正式證明賴清德已經完全跛腳。

傅崐萁說，希望在剩下的這些垃圾時間裡，朝野能夠和諧些，能夠盡快為全國國人，把所有的民生法案、經濟法案以及對美關稅的相關（法案），如何守住台灣的產業，朝野同心團結，一起來面對所有國際挑戰，也再次呼籲賴清德，不要常常拿國會來開刀，這是賴清德過去一貫的慣性，希望賴清德好好讓台灣能夠民生樂利，安居樂業，不要再搞鬥爭。國會的尊嚴不容總統比手畫腳，相信每個立委都帶著支持的民意，一起為國人做好所有產業振興、國家安定相關的事務。

傅崐萁強調，今天的立法院會通過很多的法案，包括丹娜絲颱風災後重建條例，有600億；以及產業振興以及國防韌性條例，有5700億；還有追加預算878億。三大法案都會在本會期最後一次院會三讀通過。希望柯建銘浴火重生後，好好在立法院跟在野各黨團充分合作，為國人福祉一起加把勁。

傅崐萁也說，賴清德在大罷免大失敗之後，違逆全國的民意，不但沒有向全國國人道歉，也沒有團結全國國人，卻選擇英系最勇猛、戰鬥的徐國勇擔任黨的秘書長，再讓總統府一天到晚造謠的人（指張惇涵）來當行政院秘書長，賴清德從來不知道什麼叫悔改，什麼叫反省，什麼叫傾聽民意，擺出戰鬥姿態，持續攻擊在野黨。

傅崐萁認為，誠如卓榮泰所說「每天在守碉堡」，這是一個國家，2300萬人都在這條船上，應跟大家在同條船上，不要躲在自己的碉堡裡、自己的宮廷城堡裡，跟人民是隔絕的，卓榮泰早就不適任行政院長，會守在自己的碉堡裡，表示把碉堡外的人都當作敵人。呼籲賴清德道歉，撤換不適任的行政院長，這才是全民之福。

賴清德 大罷免 傅崐萁 柯建銘

