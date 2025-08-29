快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

超思案「檢認定無不法」 陳駿季：檢調證明清白對同仁是好事

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部長陳駿季今出席農金奬頒獎典禮。記者葉冠妤／攝影
農業部長陳駿季今出席農金奬頒獎典禮。記者葉冠妤／攝影

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五人被告發瀆職、圖利罪，檢方昨認定無不法而簽結。陳駿季今受訪表示，糾結多年終於有結果，透過檢調證明清白，對農業部同仁們是好事，希望超思雞蛋議題就讓它過去，大家繼續為畜牧產業努力。

檢方指出，農業部2023年開放12個國家專案進口雞蛋，畜產會簽約進口蛋廠商，除超思外，還有多家廠商，考量超思有進口巴西蛋的管道、進口日本蛋的實績，且報價合理，畜產會委託超思進口巴西蛋尚無違法；超思是以自身款項匯款給巴西蛋供應商，再提出匯款單向畜產會請款，足認超思有足夠支付能力自巴西進口蛋。

陳駿季今出席農金獎頒獎典禮。針對超思案調查結果，陳駿季說，以農業部立場，包括他本人，絕對尊重司法調查結果。他說，超思案糾結這個多年，終於有一個結果，希望超思雞蛋議題就讓它過去，畜產業裡面還有很多產業需要往前推動，希望大家一起共同為畜牧產業努力。

對於外界為公務員抱屈，認為公務員這麼努力進口雞蛋還被嫌，陳駿季說，農業部同仁過去這一兩年的確有這樣心態，這麼努力，卻造成外界很多質疑，非常灰心，透過檢調調查證明清白，對同仁們是好事，一定繼續往前，為畜牧產業奮鬥。

農業部長陳駿季。本報資料照片
農業部長陳駿季。本報資料照片

超思 農業部 陳駿季

延伸閱讀

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

影／關稅衝擊漁民！陳駿季稱沒有悲觀權利 曝賴清德一再交代這事

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

政策僵化讓鹿農無助？ 陳駿季拍板：畜禽有死亡即認定補助

相關新聞

抗戰80周年座談再喊話賴清德 馬英九：勿忘台灣人抗日血淚

前總統馬英九今日參加國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復80週年」座談會，他致詞表示，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國...

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨...

超思案「檢認定無不法」 陳駿季：檢調證明清白 對同仁是好事

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五...

綠逼宮柯建銘 傅崐萁：大罷失敗 賴清德借其人頭安天下

民進黨立院黨團總召柯建銘在大罷免完全落幕後，陷逼宮危機。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，賴清德總統在大罷免失敗後，要借...

當選過關落選被關 謝典林：藍白合才能制衡民進黨

彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，今天在臉書又再度發文，他指出，如果2024總統大選藍白合沒有破局，賴清德不...

國家防災日將登場！9月19日收到「國家級警報」別慌

內政部宣布，今年國家防災日演練將在9月17日至19日舉行，主軸定為「巨震求生 強韌整備」，模擬琉球海溝發生規模8.5強震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。