當選過關落選被關 謝典林：藍白合才能制衡民進黨

彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，今天在臉書又再度發文，他指出，如果2024總統大選藍白合沒有破局，賴清德不會以40%得票數當選總統，「阿北」（民眾黨前主席柯文哲）也不會被收押。「藍白合」是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器。

謝典林指出，2024年大選前，他呼籲總統票投國民黨侯友宜、趙少康；立委票投國民黨謝衣鳳；政黨票投民眾黨。他頂著四面八方的壓力，把主張貫徹到底，開票結果顯示，謝衣鳳的立委票總數，剛好等於侯趙配和柯吳配總統票的相加數，而且廢票極少，顯示民眾黨支持者接受呼籲。

他說，投票日前兩週，也將看法轉達給國民黨提名的第一、二、四選區立委候選人參考，但未接受建議，最後全部落選，且立委廢票數非常多。

謝典林也說，如果2024總統大選藍白合沒有破局，賴清德不會以40%得票數當選總統，「阿北」也不會被收押。這血淋淋的教訓就是「當選過關，落選被關」。

如今朱立倫主席宣布交棒，國民黨主席即將改選。謝典林主張，為捍衛台灣民主，國民黨全代會必須把「藍白合」列為決議，成為2026和2028年提名的重要依據。這是2024大選失敗的血淚教訓，也是今年「大罷免」大獲全勝的基礎。

他說，「藍白合」是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器，台灣先賢蔣渭水的遺言「同胞須團結，團結真有力」藍白合在「大罷免」的合作無間，證明這句話不再是民進黨的專利。藍白合已經幫助在野黨挺過「大罷免」的狂風暴雨，就讓它繼續帶領大家前進，爭取2026與2028屬於全體台灣人民的勝利。

商品推薦