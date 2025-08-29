國家防災日將登場！9月19日收到「國家級警報」別慌

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
警報測試流程圖。內政部提供
內政部宣布，今年國家防災日演練將在9月17日至19日舉行，主軸定為「巨震求生 強韌整備」，模擬琉球海溝發生規模8.5強震並引發海嘯。屆時中央將結合地方、民間與國際力量，動員跨縣市救災能量，實施大規模地震與海嘯災害搶救演練，驗證各項警報系統與協作機制，讓民眾在真實情境中熟悉避難流程，展現全民共同打造韌性社會的決心。

政務次長馬士元提醒，民眾在9月19日上午9時21分將收到中央氣象署發布的「國家級警報」，請配合演練操作「趴下、掩護、穩住」三步驟保命行動。隨後9時30分，將透過細胞廣播系統與防空警報系統發布「海嘯警報」；上午10時59分至11時1分，全台電視台也會自動切換至公視頻道，同步播放災防訊息，確保訊息能多管道觸及，幫助民眾臨場體驗應變流程。

消防署指出，今年防災系列活動自9月1日至10月31日展開，包括9月2日的啟動記者會，以及多場「大規模地震與海嘯實兵演練」、「重大災害警報傳遞演練」、「地震海嘯警報發布演練」等，檢驗救災效能並提升防災應變能力。同時，也將透過「賣場與網路平台設置防災專區」、「全民地震網路避難演練」、「全民防災知識模擬考」等多元宣導活動，鼓勵全民參與。

內政部強調，台灣位處地震與颱風高風險區，從921大地震到近年氣候變遷帶來的極端災害，教訓提醒我們防災意識的重要。未來政府將持續推動跨部會合作，並結合地方、企業與民間力量，把防災觀念融入日常生活，以自助互助精神降低災害損失，強化社會整體韌性。

