國家祈禱早餐會 副總統：盼擁抱差異、展現民主

中央社／ 台北29日電
2025國家祈禱早餐會29日上午在台北喜來登大飯店舉辦，副總統蕭美琴（前右2）出席，由牧師們幫蕭副總統禱告。中央社
2025國家祈禱早餐會29日上午在台北喜來登大飯店舉辦，副總統蕭美琴（前右2）出席，由牧師們幫蕭副總統禱告。中央社

副總統蕭美琴今天出席國家祈禱早餐會致詞表示，回首過去一年，台灣面對國際局勢的劇烈變化，仍然在民主自由制度下不斷省思、調整並且成長，也看見台灣的生命力，擁抱差異、彼此連結，展現民主最珍貴的價值。

蕭副總統上午出席2025國家祈禱早餐會致詞表示，由衷感謝所有共同籌辦的夥伴，以及幕後默默付出的朋友。更要特別感謝基督教界多年來為國家不斷的代禱與守望，副總統說，「因為有你們的奉獻，讓我們能在動盪的世界裡，依然凝聚力量，成為台灣的祝福」。

副總統表示，國家祈禱早餐會是一個匯聚來自不同宗派、不同領域、不同地區的基督徒和關心台灣的朋友們，一起為台灣禱告的平台；來自不同的背景，卻能在禱告中合一、共榮。

副總統表示，回首過去一年，台灣面對國際局勢的劇烈變化，仍然在民主自由的制度下不斷省思、調整並且成長。風雨考驗中也看見台灣的生命力，擁抱差異、彼此連結，展現民主最珍貴的價值。

副總統說，國家正面對外在的威脅與內在的挑戰，但也深信，上帝是掌管歷史的神，懇求上帝使台灣這塊土地滿有公義，使人民有自由敬拜的權利，使世人因著台灣的見證而看見恩典。

國家祈禱早餐會上午在台北喜來登大飯店舉行，與會者包括內政部長劉世芳外交部政務次長吳志中等政府機關代表、企業界、教會牧者及外交使節等，來自美、日、韓、新加坡、瑞士、印尼等10個國家32名國際人士專程來台，展現信仰跨越國界的連結與關懷。

外交部 蕭美琴 劉世芳 吳志中

