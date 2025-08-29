抗戰80周年座談再喊話賴清德 馬英九：勿忘台灣人抗日血淚

前總統馬英九今日參加國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復80週年」座談會，他致詞表示，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有現在的和平與繁榮，歷史的事實不容任何人選擇性扭曲或遺忘，賴清德總統更要牢牢記住在對日八年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人。

馬英九表示，今天很榮幸以中華民國前總統與中國國民黨前主席的身分，受邀參加國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復80週年」座談會，和大家一起緬懷紀念這段既艱辛困難、光榮，又令人落淚的抗戰歷史。

馬英九說，中華民國對日八年抗戰從民國26年（1937）到民國34年（1945年），是關係國家存亡、維護世界和平的重大歷史事件。就戰爭規模之大，動員人力、物力之多、戰區之遼闊、時間之冗長、傷亡與損失之慘重，也都是現代中國歷史上前所未有的大戰爭。在中日雙方軍力如此懸殊、我方毫無勝算的情況下，中華民國政府堅持不投降、不妥協，全國軍民浴血奮戰，在中國大陸戰場上牽制了80萬現代化的日軍，使日軍無法完全投入太平洋戰場，而難以實現他們原先打算跟納粹德國希特勒在中東會師的計畫。對於同盟國最終獲得二戰的勝利，有著不可磨滅的貢獻。

馬英九表示，此外，台灣人民的反日與抗日，要比大陸人民至少早30年。台灣人從清光緒21年（西元1895年）中日甲午戰敗，清廷割讓台、澎開始，台灣人抗日活動就從未停止過。從早年丘逢甲、姜紹祖、羅福星、林祖密、莫那魯道等志士的武裝行動，到林獻堂、蔣渭水、廖進平等志士爭取自治與民主的和平奮鬥，抗戰時期更有李友邦、丘念台、連震東等先賢投入參加，多少台灣前輩為了反侵略與反殖民，前仆後繼，付出心血乃至生命。

馬英九指出，這些史實都證明台灣當時雖然仍是日本盤據了50年的殖民地，但這些抗日志士他們效忠的祖國當然不是日本，台灣人抗日決心一向非常堅定，直到台灣在民國34年（西元1945年）回歸中國，也就是中華民國。可以說，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有現在的和平與繁榮。這個歷史的事實，不容任何人選擇性扭曲或遺忘。

馬英九強調，「我們今天紀念抗戰勝利與台灣光復80周年，不是要挑起仇恨，不是要清算歷史舊帳，而是要記取歷史教訓，譴責侵略，防止戰爭，追求和平。但很遺憾的是，民進黨政府不願承認抗日這段歷史，賴清德總統更只是心念歐戰、緬懷日本人慣用名詞『終戰』，卻絕口不提抗戰，刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，更對不起抗日抗暴的台灣前輩。我身為中華民國前總統，要在此批判賴總統的不當，他應該為這些不當的言行向台灣人民鄭重道歉。」

馬英九提到，他要鄭重呼籲，凡我中華兒女，華夏子孫，絕對不能遺忘日本侵華的這段慘痛歷史，尤其是那些命運因此改變的平民老百姓，例如可憐的慰安婦阿嬤，一直等不到日本政府的正式道歉。日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化。

馬英九說，他希望在抗戰勝利暨台灣光復80周年的此刻，所有人都能夠回顧歷史，記取教訓，尤其是賴清德總統，更要牢牢記住在對日八年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人。「為了日後台灣人不再面臨戰火，為了兩岸共同的和平與繁榮，讓我們一起攜手努力。」

