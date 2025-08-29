有圖為證！ 台美經貿小組嚴正駁斥酒店視訊談判謠言

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮與美國貿易代表Jamieson Greer大使會面。（臺美經貿工作小組提供）
有關媒體謠傳「臺灣談判團隊赴華府談判時，都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」一事，行政院臺美經貿工作小組予以嚴正駁斥，強調這是不實指控，強烈譴責此類造謠行徑。

臺美經貿工作小組指出，我方自與美方展開談判迄今，已與美方舉行4輪實體會議（in-person meeting），會議皆在美國貿易代表署舉行，每次天數不等，都從上午9時開始，常常討論到晚上。

每次會議出席人員皆須獲得雙方同意，包括臺美雙方主談人、副主談人及律師，我駐美代表俞大㵢大使也陪同我方出席會議，雙方並依照討論議題（關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全、商業機會等），邀請對方議題主責人員及我方相關部會代表加入會議參與磋商。

臺美經貿工作小組表示，每輪實體會議期間亦都由我方副院長鄭麗君、政委楊珍妮與美國貿易代表Jamieson Greer大使進行會談，就階段性重要議題及談判進展進行總體性磋商；而鄭麗君在美期間，也都會赴美國商務部，與商務部長Howard Lutnick會面磋商討論232條款及供應鏈合作事宜。有時美方亦會安排我方同時與Greer大使及Lutnick部長會面磋商。

此外，楊珍妮也會與美方談判代表進行實體會議的會前會，就當週議程等先行磋商。有時雙方對特定議題須更進一步技術性磋商，臺美技術官員也會在會場外進行溝通，以利了解彼此立場且不影響議程進度。

臺美經貿工作小組強調，國際經貿談判慣例是在談判細節未底定前，不會完整對外說明。由於臺美談判也已簽有保密協議，雙方都承諾不會對外洩漏談判細節，以免影響談判結果，但是我方在歷次實體會議後都會發布新聞稿，說明我方談判團隊成員組成、會議天數、議題範圍及會晤美方代表等情形，其內容都是基於臺美雙方共識下，向外界說明雙方談判之進展。這次也是經雙方聯繫後，首度向國人公佈臺美雙方會面等相關照片，以昭公信。

對於特定媒體人一再憑空捏造的虛構言論，蓄意誤導民眾與社會輿論，臺美經貿工作小組表達嚴厲譴責，也呼籲媒體對於刊播不實言論前應多方查證，避免成為散布不實謠言的幫兇。

行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮與美國貿易代表Jamieson Greer大使會面。（臺美經貿工作小組提供）
鄭麗君在美期間，也都會赴美國商務部，與商務部長Howard Lutnick會面磋商討論232條款及供應鏈合作事宜。（臺美經貿工作小組提供）
