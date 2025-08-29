快訊

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

今七夕情人節！注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

鬼月怪談！日本時代「滿花樓」娼妓哀歌

聽新聞
0:00 / 0:00

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外界質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與美國商務部長盧特尼克等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。圖／行政院提供
外界質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與美國商務部長盧特尼克等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。圖／行政院提供

美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與美國商務部長盧特尼克等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。

行政院台美經貿工作小組指出，我方自與美方展開談判迄今，已與美方舉行4輪實體會議，會議皆在美國貿易代表署舉行，每次天數不等，都從上午9時開始，常常討論到晚上。每次會議出席人員皆須獲得雙方同意，包括台美雙方主談人、副主談人及律師，我駐美代表俞大㵢大使也陪同我方出席會議，雙方並依照討論議題(關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全、商業機會等)，邀請對方議題主責人員及我方相關部會代表加入會議參與磋商。

台美經貿工作小組表示，每輪實體會議期間亦都由鄭麗君、政務委員楊珍妮與美國貿易代表葛里爾進行會談，就階段性重要議題及談判進展進行總體性磋商；而鄭麗君在美期間，也都會赴美國商務部，與商務部長盧特尼克會面磋商討論232條款及供應鏈合作事宜。有時美方亦會安排我方同時與葛里爾及盧特尼克會面磋商。

此外，總談判代表楊珍妮也會與美方談判代表進行實體會議的會前會，就當週議程等先行磋商。有時雙方對特定議題須更進一步技術性磋商，台美技術官員也會在會場外進行溝通，以利了解彼此立場且不影響議程進度。

台美經貿工作小組強調，國際經貿談判慣例是在談判細節未底定前，不會完整對外說明。由於台美談判也已簽有保密協議，雙方都承諾不會對外洩漏談判細節，以免影響談判結果，但是我方在歷次實體會議後都會發布新聞稿，說明我方談判團隊成員組成、會議天數、議題範圍及會晤美方代表等情形，其內容都是基於台美雙方共識下，向外界說明雙方談判之進展。這次也是經雙方聯繫後，首度向國人公佈臺美雙方會面等相關照片，以昭公信。

外界質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與貿易代表葛里爾等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。圖／行政院提供
外界質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與貿易代表葛里爾等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。圖／行政院提供
外界質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與貿易代表葛里爾等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。圖／行政院提供
外界質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與貿易代表葛里爾等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。圖／行政院提供

台美 美方 美國 關稅 鄭麗君 吳子嘉

延伸閱讀

美日敲定貿易協議…關鍵在這名企業家提出1項計畫 和他強大的人脈

鄭麗君遭指赴美談判多在酒店視訊 政院駁斥：吳子嘉錯假消息

稱無產業被犧牲挨轟 卓揆：鄭麗君是指強力支持 林岱樺應沒聽清楚

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

相關新聞

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨...

地方補助款分配改制…疑重綠輕藍！蔣萬安：勿成肉桶政治

中央地方針對一般性補助款戰火延燒，台北市長蔣萬安昨赴行政院會，當面提醒院長卓榮泰，主計總處「擴張解釋」會引起政治風暴，且...

冷眼集／地方補助款分配改制 惡罷不成…惡霸拿錢要脅

民進黨大罷免失敗，引爆黨內炸鍋，此時本應為賴政府回應民意的絕佳時刻，行政院卻選擇將已經傷痕累累的一般性補助款再拿來開刀，...

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

大罷免結束後，藍綠白能夠專心布局2026年選戰，藍白喊出在宜蘭縣長這局一定要合作，否則會讓綠營漁翁得利，但綠營人選卻還混沌不明。 賴清德總統屬意的信賴台灣之友會理事長林國漳無意參選，也有不少人勸進行政院政委陳金德與冬山鄉長林峻輔，綠營派系整合有望但變數仍多，誰都不敢打包票2026宜蘭能否翻轉「藍天變綠地」。

【專家之眼】大罷免燒出民主政治假平等的大問題

這次大罷免、大慘敗的整個過程，比較少真正從民主的原理及制度的改善去分析，提出台灣民主更優質化、更平等的討論，十分可惜！這...

【總編開箱】台灣成美國國安絆腳石 賴清德民主晶片同盟還有戲嗎

在美國總統川普的眼中，台灣只是「筆尖大」的地方， 但是一提到晶片，台灣不僅搶走美國人生意，而且還「很有錢」，又突然重要起來，台積電及台灣都懷璧其罪，被緊緊盯牢。繼美國商務部長盧特尼克之後，財政部長貝森特加碼表示，世界上99%的高階晶片在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，川普政府必須為美國的經濟去風險化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。