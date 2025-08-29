駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與美國商務部長盧特尼克等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。

行政院台美經貿工作小組指出，我方自與美方展開談判迄今，已與美方舉行4輪實體會議，會議皆在美國貿易代表署舉行，每次天數不等，都從上午9時開始，常常討論到晚上。每次會議出席人員皆須獲得雙方同意，包括台美雙方主談人、副主談人及律師，我駐美代表俞大㵢大使也陪同我方出席會議，雙方並依照討論議題(關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全、商業機會等)，邀請對方議題主責人員及我方相關部會代表加入會議參與磋商。

台美經貿工作小組表示，每輪實體會議期間亦都由鄭麗君、政務委員楊珍妮與美國貿易代表葛里爾進行會談，就階段性重要議題及談判進展進行總體性磋商；而鄭麗君在美期間，也都會赴美國商務部，與商務部長盧特尼克會面磋商討論232條款及供應鏈合作事宜。有時美方亦會安排我方同時與葛里爾及盧特尼克會面磋商。

此外，總談判代表楊珍妮也會與美方談判代表進行實體會議的會前會，就當週議程等先行磋商。有時雙方對特定議題須更進一步技術性磋商，台美技術官員也會在會場外進行溝通，以利了解彼此立場且不影響議程進度。

台美經貿工作小組強調，國際經貿談判慣例是在談判細節未底定前，不會完整對外說明。由於台美談判也已簽有保密協議，雙方都承諾不會對外洩漏談判細節，以免影響談判結果，但是我方在歷次實體會議後都會發布新聞稿，說明我方談判團隊成員組成、會議天數、議題範圍及會晤美方代表等情形，其內容都是基於台美雙方共識下，向外界說明雙方談判之進展。這次也是經雙方聯繫後，首度向國人公佈臺美雙方會面等相關照片，以昭公信。 外界質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與貿易代表葛里爾等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。圖／行政院提供 外界質疑，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判對等關稅時，都僅在酒店視訊，並未見到美方官員。行政院今天清晨公布鄭麗君與貿易代表葛里爾等官員會晤照片，「強烈譴責造謠行徑」。圖／行政院提供

