【專家之眼】大罷免燒出民主政治假平等的大問題

這次大罷免、大慘敗的整個過程，比較少真正從民主的原理及制度的改善去分析，提出台灣民主更優質化、更平等的討論，十分可惜！這和2010年以前，台灣每次經歷選舉、罷免或公民投票，都有法政學者專家進行深入的批評及分析相當不同。難道台灣的民主選舉已經十分完美、完善，沒有可以再度改善的地方？還是過去10年的政治發展根本悖離民主正軌，進入「民主倒退」或「政治衰敗」，使學者專家灰心之餘都懶得出來講話？

首先，我們以大罷免過程中偶有討論到的罷免制度談起。說「偶有討論」是指「同意罷免」方及「不同意罷免」方，都是為了投票動員，才不斷去解釋罷免通過的兩個門檻：滿足25% 以上的投票率，加上同意票數要高過不同意票，罷免案才通過，本質上也沒有學者專家出現參與論辯。

我國採單一選舉區相對多數當選制，特點就是選票會兩極化；例如假定只有兩個候選人，實力在伯仲之間，當選人及落選人，可能會以得票率差距低於1%或2%左右的百分比定勝負（勝比敗為52％: 48％或51％: 49％)；兩個參選人實力若很懸殊，獲勝方壓倒性獲得52%以上選票當選（勝比敗為53%: 47%或54%: 46％⋯⋯）；假設敗選一方發動罷免成功，就是以占總投票25%的罷免得票率獲勝，在罷免這一役上是勝方25% + N壓過敗方的小於25%。從罷免的制度設計來看，以前面在當選時獲得壓倒性勝利的52% + N為例，不是以罷免時的25%+ N輾軋當選時的52% + N嗎？用少數推翻多數，符合民主的原理嗎？是真平等嗎？當然，有人巧辯25%門檻規定，對各政黨當選人都適用，就是公平的政治平等。但因為罷免通過條件低，政治陰謀家操弄起來容易得逞，就會使罷免成為常態，那民主政治基本原則之一：定期改選，根本就是空話！

再說把立委當選得票率視為民意，任期1年後可以提罷免，要證明1年後的民意是反對當選時的民意，是否同意罷免票的N’%得票，要超過當選時的N%呢？抑或是當選時N%的九成、八成或至少五成，罷免案才算通過，才是真平等？

在野黨這次大罷免案獲得完勝，至少表示選民肯定、同情在野立委。因此，在野黨對於罷免制度是否應該在追求真平等上做妥適修正，才不辜負選民？比方說罷免理由的規範，如何對形同誹謗或虛假的罷免理由的審定及處罰？罷免方是否提供罷免案保證金？ 罷免投票率若低於一定％，保證金予以沒收？

其次，這次大罷免案似乎大家現在的定見是，賴、卓、柯想以此手段，改變國會政黨席次，翻轉朝小野大的立法院政治生態；不同意罷免方及在野黨視其為執政黨的「陰謀」。

不過，罷方推動大罷免的政治理由之一，是上次（113年）立委選舉在得票率和席次率上的不公平。當時區域立委國民黨得票40.44％、民進黨44.73%、民眾黨2.96%，但席次上國民黨39席、民進黨38席，而民眾黨是0席；民主政治的假平等顯現在這裡：得票多的反而席次少，得票少的反而席次多，要知國民黨實際得票數是551萬多一點，民進黨610萬張票少一點，後者比前者多了將近60萬張票；而民眾黨得票40萬多一點，卻區域立委一席也沒有。這就是單一選區制的不公平。舉例來說讀者立秒就懂，假定有3個選區A、B、C，都是2個不同政黨候選人競爭，得票率百分比分別是A區51：49、B區51：49、C區也是51：49，贏得3席的政黨總得率51%，而贏得0席的政黨得票率49%，這種情形就不是民主政治真平等了，單純的說49%的民意沒有代表在國會。真正的平等是政黨的得票率 = 政黨在國會的席次率。例如荷蘭眾議院議員由各政黨的得票比例決定，即各政黨的席次多寡，是根據它們在全國獲得的票數比例分配。彰顯民主政治「票票等值┌的真平等。

台灣、德國及日本都是單一選區配合政黨比例代表制。台灣是不分區34席占113總席次的30%，3個黨在不分區的34席次率是38.2%、38.2%、23.5%，都比政黨得票率的比例高一些，但因為總的不分區只有34席，無法拉平在區域單一選舉區的不平等。

在單一選區兩票選制中被提到最多的是德國的聯立制，及日本的並立制。2023年修法前的德國國會，聯邦議會總席次是598席，選區選出299席，另外299席則是政黨名單比例代表。日本則是並立制，2017年眾議院總席次是465席，不分區176席，小選舉區289席，不分區占總席次的37.85%，而台灣只占30%。

德日的選制是否適合我國？他們有達到票票等值的民主真平等嗎？其利弊為何？總之在我國選制改革過程中，都值得拿出來討論。但因為我國立委區域及不分區名額，都訂死在憲法增修條文中，以現下的政治氛圍要修憲，相當困難。但政治就是一項把不可能變成可能的藝術，不是嗎？

